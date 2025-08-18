Silvestre Ataucusi es un reconocido retablista ayacuchano con más de 40 años de trayectoria. Aprendió este arte de manera autodidacta y por destino, como él lo describe, en un momento de transformación para su comunidad. Hoy es uno de los referentes más importantes del arte popular peruano.

“Soy artista ayacuchano, retablista, y llevo 45 años trabajando en este arte. Empecé a los 12 años, y puedo decir que llegué a él por una especie de destino. No vengo de una familia de artistas. Aprendí de un maestro en un momento muy difícil para mi tierra”, explicó el retablista.

Silvestre Ataucusi es considerado uno de los exponentes más representativos de la cultura andina, lo que considera “una responsabilidad enorme”, pero también lo hace sentir “muy orgulloso”.

Silvestre Ataucusi se inspira en el Inti Raymi para su última creación. (Foto: @santa.catalina.peru)

En su última producción, trabajando con una conocida marca, Ataucusi se inspiró en el Inti Raymi para crear un retablo único, que une el pasado con el presente.

“Uno de los proyectos más especiales que hemos realizado últimamente fue en colaboración con la empresa Santa Catalina, que trabaja con superalimentos andinos. Creamos un retablo inspirado en su producto fortificado con maca, kiwicha, quinua, algarrobina y otros insumos de nuestra tierra”, contó el retablista.

“En el caso de este retablo, lo representamos dentro del contexto del Inti Raymi, la gran fiesta del sol. El producto aparece como parte de esa celebración ancestral, uniendo el pasado con el presente. Eso es lo que hace tan poderosa esta expresión artística”, agregó el hijo ilustre de Ayacucho.

Para las personas interesadas en conocer la obra de Silvestre Ataucusi lo pueden hacer en Ayacucho y Lima. En la primera ciudad está en la Casa del Retablo, ubicada en la Asociación Complejo Artesanal Mz. F Lt. 1. En la capital del Perú, el retablista cuenta con un taller abierto al público en Miraflores.