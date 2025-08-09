El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao (DDC Callao), en coordinación con la Comunidad Helénica del Perú y la Asociación Cultural Pinceladas Artísticas, presentará la exposición temporal “Aquiles Ralli, en el centenario de su nacimiento 1925-2025”, como homenaje al pintor chalaco.

La muestra estará abierta al público, de manera gratuita, del 9 de agosto al 9 de setiembre de 2025 en las instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao (Jr. Salaverry N.º 208, Callao).

De ese modo, la ceremonia de inauguración se llevó a cabo el día sábado 9 de agosto, a las 12:00 m., en un acto que juntó a artistas, representantes culturales, autoridades e integrantes de la comunidad helénica y el colectivo Pinceladas Artísticas.

Aquiles Ralli

“Aquiles Ralli dejó un valioso legado artístico y un puente cultural entre el Callao, el Perú y sus raíces. Esta exposición, un acto de justicia y reconocimiento, celebra la vida y obra de un maestro que reflejó el alma de nuestro pueblo. Invitamos a la ciudadanía a unirse a este homenaje”, dijo César Benavides, director de la DDC Callao.

La exposición reúne una cuidadosa selección de obras originales de Ralli, así como piezas contemporáneas creadas por artistas de la Comunidad Helénica del Perú y de la Asociación Cultural Pinceladas Artísticas, todas ellas inspiradas en su legado artístico.

¿Quién fue Aquiles Ralli?

Aquiles Ralli Cupani nació en el Callao el 1 de julio de 1925, en el seno de una familia de origen griego. A lo largo de su vida desarrolló una prolífica carrera artística, con más de 30 exposiciones individuales en el Perú y en el extranjero.

Fue discípulo de José Sabogal y compartió salas con figuras como Fernando de Szyszlo, Tilsa Tsuchiya, Venancio Shinki, Camilo Blas, entre otros.

Su obra, reconocida por su autenticidad y estilo propio, destaca por la representación de personajes populares del Perú profundo: campesinos, pescadores, niños y danzas tradicionales, convirtiéndolo en una figura clave del indigenismo pictórico, aunque él mismo rehuía de esa etiqueta.

A lo largo de su carrera trabajó en importantes instituciones culturales como el Museo Nacional de Antropología y Arqueología junto a Julio C. Tello y en el Museo de la Cultura dirigido por Luis Valcárcel.

Fallecido en agosto de 2010 a los 85 años, el legado de Aquiles Ralli permanece vigente. En la actualidad, sus obras forman parte de importantes museos de arte en el Perú y el mundo, así como de destacadas colecciones privadas.