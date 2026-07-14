Por Carlos Gonzales

Lima es una ciudad que tiene un déficit de áreas verdes, pero cada vez más van apareciendo en los últimos años casos en los que se denuncian abandono de parte de las autoridades o invasiones a parques y espacios públicos. Primero fue el caso del Campo de Marte y actualmente los vecinos de Surco protestan por una obra que se desarrolla en una zona contigua al parque ecológico Loma Amarilla.

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