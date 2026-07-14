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Loma Amarilla, situada en la avenida Monte de los Olivos y en el sector 3.1 de Surco, es un espacio que alberga a un ecosistema de aves y árboles. En la parte lateral, el municipio ejecuta la construcción de la Escuela Municipal de Artes, lo que generado el reclamo de los vecinos.

“La única loma costera que sobrevive al desarrollo urbano es la Loma Amarilla”, indicó dirigente

Desde hace varios años se vienen desarrollando diferentes trabajos en el parque ecológico Loma Amarilla, lo que ha conllevado a que pierda una parte de su extensión, advirtió María Yolanda Gonzales Gamarra, gestora ambiental y presidenta de la junta vecinal de la urbanización Prolongación Benavides de Surco.

“La única loma costera que sobrevive al desarrollo urbano es la Loma Amarilla. Los alcaldes que han administrado la Loma Amarilla han tenido la tendencia de desarrollar edificaciones. Poco a poco se ha ido destruyendo y dejando a la loma sin su falda”, afirmó la vecina a El Comercio.

“El ecosistema de Loma Amarilla es importantísimo para las especies endémicas, como aves e insectos”, agregó.

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También indicó que las autoridades deberían reconocer a Loma Amarilla como una zona de influencia y amortiguamiento de los Humedales de Villa, ya que representa un punto de tránsito de las aves, y está relacionada con los cerros Colorado, Negro, Centinela, Camacho y San Francisco.

Remarcó que los vecinos han presentado documentos ante diferentes organismos para que actúen en el caso de la Loma Amarilla, pero solo ha intervenido la Policía Ecológica, la cual ha realizado un inventario de la cantidad de árboles que existen en el lugar. “En los últimos años ha comenzado un aniquilamiento de la Loma Amarilla, se ha dejado de regar, de colocar nutrientes, se ha permitido que vivan más de 250 gatos, y han colocado tres antenas de telefonía celular”, contó la vecina a este Diario.

Vecinos denuncian que un sector de la Loma Amarilla se está desmoronando con los trabajos que realiza la Municipalidad de Surco. (Foto: Antonio Melgarejo/El Comercio)

Recordó que antes la Loma Amarilla tenía la calificación de zona de protección y tratamiento paisajista en el Instituto Metropolitano de Planificación, pero luego se cambió la zonificación, ante la pasividad de las autoridades, y actualmente cuenta con la denominación de zona ecológica económica.

“Se cambia de uso (una zona) para hacer edificaciones y construcciones. Si tenemos gobiernos municipales ligados al ámbito de la construcción, a inmobiliarias, crecimiento y desarrollo edificatorio, y tenemos como adorno la Loma Amarilla, entonces no vamos obtener nada”, puntualizó.

“Se le debería dar un valor ambiental ecológico, con un ecosistema propio. El valor le corresponde dar el Ministerio del Ambiente, Serfor, OEFA y muchos otros organismos que están ligados a su protección, pero no lo hacen”, añadió.

Gonzales Gamarra denunció que muchos vecinos abandonan a sus gatos en el parque Loma Amarilla debido a que existe un espacio de crianza de dichos animales, por lo que exigió que se utilicen las cámaras de seguridad para identificar y sancionar a dichas personas.

Están cortando parte de la Loma Amarilla, asegura vecino

Juan Palma Aurazo, vecino de Surco y candidato al municipio de dicho distrito, indicó que los trabajos que realiza la comuna para construir la Escuela Municipal de Artes han incluido que se corte parte del parque Loma Amarilla. “Lo que queremos es que proyecto no malogre el ecosistema natural de la loma”, remarcó el vecino a El Comercio.

“Donde era Loma de los Suspiros han retirado la base del serenazgo para construir un local cultural. Nadie está en contra de ese tipo de proyectos, el problema es que han empezado con las máquinas excavadoras a cortar parte de la loma. Por ordenanza municipal se había decretado la intangibilidad de la Loma Amarilla. Han cortado parte de la loma y se ha estado desmoronando, ahora tratan de solucionar el tema con unos muros de contención”, afirmó Palma.

El principal temor de Palma es que, con la obra que se ejecuta en Loma Amarilla, se siga afectando la llegada de aves migratorias a dicho punto. Aseguró que en los últimos años se ha reducido la cantidad de aves debido a la presencia de gatos en el parque.

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En ese contexto, Palma remarcó que el parque Loma Amarilla también es usado por muchos vecinos para realizar deporte, pero muchas veces se ven afectados por el olor de las excretas de los gatos, pues indicó que no se hace una limpieza constante.

Loma Amarrilla es un lugar que alberga una vasta cantidad de árboles y aves.(Foto: Antonio Melgarejo/El Comercio)

“La Loma Amarilla era antes un punto de descanso de las aves que migraban de un lugar a otro, pero actualmente, bajo la figura de que somos animalistas, lo que se ha permitido es que todas las personas puedan abandonar los gatos en el parque, sin embargo, ya no tenemos aves. Hay muchos otros lugares en Surco donde se podría tener este tipo de albergues (para gatos). Si se sube a la loma, se ve que han hecho una especie de gatuario, que es una pequeña casa de gatos, pero el olor es nauseabundo, pues no lo limpian. Para la foto son animalistas, pero el mantenimiento diario no lo hacen”, refirió.

El vecino indicó que la Municipalidad de Surco no ha difundido entre los vecinos el proyecto que ejecuta en lo que fue una base de serenazgo, incluso, según dijo, muchos dirigentes que viven en los alrededores del parque recién se enteraron de la obra cuando vieron a la maquinaria en el lugar.

“Se hace al ‘caballazo’. Antes de destruir la base de serenazgo se hubiera informado a los vecinos cuál era la intención del proyecto, simplemente destrozaron la base del serenazgo, empezaron a cavar parte de la loma y, cuando la loma estaba desmoronándose, han cercado el terreno y han puesto un letrero de cómo quedará el local. Hay cero sensibilización del proyecto, la opinión del vecino no importa”, aseveró.

También pidió que se efectúe un riego permanente de los árboles y que la distribución de agua se haga a través de un sistema de riego moderno y no por inundación. “Lo que queremos es el mantenimiento de la loma, que el riego sea tecnificado y no por inundación, que no sea tan arcaico su regado, no podemos seguir con esa técnica de regado”, agregó.

Palma recordó que, en febrero del 2025, se opuso a un primer proyecto que pretendía ejecutar el municipio en Loma Amarilla, ya que contemplaba, según dijo, implementar “un pequeño parque zonal” con cafeterías y miradores.

La respuesta de Surco

La Municipalidad de Surco sustentó su posición sobre el caso Loma Amarilla a través de las respuestas de un cuestionario que se le envió.

1.¿Qué proyecto se planea realizar en un área contigua al Parque Ecológico Loma Amarilla y se afectará algún área verde o el ecosistema del lugar?

En un terreno contiguo y ubicado fuera del polígono declarado como zona intangible del Parque Ecológico Loma Amarilla, la Municipalidad de Santiago de Surco viene construyendo la nueva Escuela Municipal de las Artes (EMA), un espacio destinado a la formación de niños y jóvenes en disciplinas como música, teatro, canto, danza, cerámica y otras expresiones artísticas. Como parte de la obra se ejecuta un muro de contención, cuya finalidad es garantizar la estabilidad del terreno y brindar seguridad a la infraestructura. Las intervenciones se desarrollan dentro del área autorizada del proyecto, conforme al expediente técnico, y no comprenden trabajos dentro de la zona intangible del Parque Ecológico Loma Amarilla ni la afectación del ecosistema protegido.

2. ¿Los trabajos de construcción implican la excavación de una parte de Loma Amarilla, como aseguran algunos vecinos?

Las excavaciones corresponden únicamente al área donde se desarrolla el proyecto de la Escuela Municipal de las Artes y forman parte de los trabajos propios de una obra de infraestructura. Es importante precisar que dichas labores se ejecutan fuera del polígono declarado como zona intangible del Parque Ecológico Loma Amarilla, por lo que no existe intervención sobre el área protegida.

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3. ¿El proyecto que se ejecuta requiere de la aprobación o supervisión de otra entidad estatal?

El proyecto se ejecuta en el marco de las competencias de la Municipalidad de Santiago de Surco y conforme a la normativa vigente aplicable para este tipo de infraestructura pública.

Surco asegura que los trabajos no afectan la Loma Amarilla. (Foto: Antonio Melgarejo/El Comercio)

4. ¿Se ha difundido el proyecto entre los vecinos?

Sí. La Municipalidad ha informado sobre el proyecto mediante diferentes canales institucionales, entre ellos la instalación de paneles informativos en la zona, publicaciones en redes sociales, así como reuniones con los presidentes de las juntas comunales, en las que se presentan los principales proyectos y avances de la gestión municipal.

5. ¿Qué cuidados se brinda a los gatos que habitan en el parque y existe control de su población?

La Municipalidad cuenta con un gatuario ubicado en la parte alta del Parque Ecológico Loma Amarilla, donde actualmente se alberga a aproximadamente 60 gatos. Asimismo, de manera permanente se desarrollan campañas de esterilización, atención veterinaria y control poblacional, con el propósito de promover el bienestar animal y mantener un adecuado equilibrio sanitario.

6. ¿El Parque Ecológico Loma Amarilla tiene condición de intangible?

Sí. El Parque Ecológico Loma Amarilla cuenta con un polígono aproximado de 35 000 metros cuadrados declarado como zona intangible, el cual recibe un tratamiento especial orientado a su conservación. La Escuela Municipal de las Artes se construye fuera de ese polígono, por lo que las obras no se desarrollan dentro del área protegida.

7. ¿La Municipalidad de Santiago de Surco planea ampliar las áreas verdes en Loma Amarilla?

Sí. La Municipalidad continúa ejecutando acciones para mejorar el entorno del Parque Ecológico Loma Amarilla e incrementar sus áreas verdes. Como parte de estas intervenciones, se recuperó paisajísticamente el acceso al Club del Vecino mediante la incorporación de aproximadamente 800 m² de nuevas áreas verdes, contribuyendo a mejorar la accesibilidad, la imagen urbana y las condiciones ambientales del parque