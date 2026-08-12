Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. (Foto: Andina)
Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó hoy la designación de Luis Yunis, Eswin Manay y Armando Subauste como nuevos superintendentes de Migraciones, Sucamec y Sunarp, respectivamente, en sus tres publicaciones respectivas en el diario oficial El Peruano bajo resoluciones supremas suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

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