El Gobierno oficializó hoy la designación de Luis Yunis, Eswin Manay y Armando Subauste como nuevos superintendentes de Migraciones, Sucamec y Sunarp, respectivamente, en sus tres publicaciones respectivas en el diario oficial El Peruano bajo resoluciones supremas suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

Los cambios se producen tras aceptarse las renuncias de los anteriores titulares de dichas instituciones.

En la Superintendencia Nacional de Migraciones, mediante la Resolución Suprema N° 223-2026-IN, se nombró a Luis Pares Yunis Herrera. El nuevo funcionario asume el liderazgo del organismo encargado del control migratorio en reemplazo de Juan Ramiro Alvarado Gómez, cuya dimisión fue aceptada en la misma edición del boletín de Normas Legales.

A través de resoluciones se nombraron a nuevos titulares de Migraciones, Sunarp y Sucamec.

Por su parte, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) estará a cargo de Eswin Alexander Manay Guerrero. Su designación fue formalizada a través de la Resolución Suprema N° 225-2026-IN, luego de que Rafael Fernando Ríos Zavala presentara su carta de renuncia al cargo.

Las resoluciones referidas al sector Interior cuentan con el refrendo del ministro César Astudillo Salcedo. Estos movimientos en las superintendencias adscritas al Ministerio del Interior se complementan con otros cambios recientes en el Despacho Viceministerial de Orden Interno, donde también se nombró este 12 de agosto como viceministro al excandidato al Senado de Renovación Popular Alberto Jordán.

En el ámbito de la justicia, los cambios institucionales fueron refrendados por el ministro Ernesto Álvarez Miranda. La normativa vigente establece que los superintendentes son cargos de confianza designados por la Presidencia de la República a propuesta de los sectores correspondientes para liderar la gestión de estos organismos técnicos especializados.

Armando Subauste asume la jefatura de la Sunarp

El abogado Armando Miguel Subauste Bracesco fue nombrado nuevo Superintendente Nacional de los Registros Públicos a través de la Resolución Suprema N° 157-2026-JUS. La norma destaca que el cargo se encontraba vacante y que el nombramiento se ajusta a lo estipulado en la Ley N° 26366, que rige el Sistema Nacional de los Registros Públicos.

Subauste Bracesco sucede en el puesto a Never Patrik Miranda Aburto, cuya renuncia fue oficializada mediante la Resolución Suprema N° 156-2026-JUS. El nuevo titular de la Sunarp tendrá la responsabilidad de dirigir la institución encargada de inscribir y publicitar los actos, contratos y derechos de los ciudadanos en todo el país.