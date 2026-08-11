De esta manera el cambio más importante estará en la evaluación práctica. Tres de las cuatro sedes contarán con circuito de manejo propio, la Sede Norte, en Comas; la futura Sede Lima Sur; y la Sede Este, en Santa Anita. La Sede Centro, ubicada en la avenida Miguel Grau, permitirá realizar trámites y evaluaciones de conocimientos, pero no tendrá circuito para el examen práctico.

La expansión supone una modificación respecto del esquema que funcionaba hasta ahora, en el que los postulantes que realizaban parte de sus trámites en Lima Centro debían trasladarse hasta Comas para rendir la prueba práctica. Para Adrián Revilla, ex gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), contar con más puntos de atención representa una mejora en el acceso al servicio, aunque considera que todavía no constituye una reforma integral del sistema de licencias.

Así se distribuirán las cuatro sedes y los tres circuitos de manejo

El nuevo centro donde se evalúa a los conductores y se tramitan los brevetes está ubicado en Comas. Foto: gob.pe.

La Sede Norte está ubicada en el Jr. Flor de Arayanes N.° 361, puerta 2, en Comas, y ya se encuentra operativa. Es una de las tres sedes que cuenta con circuito para la evaluación práctica.

Nuevo centro de licencias de conducir en Av. Grau. (Foto: Municipalidad de Lima)

La Sede Centro funciona en la avenida Miguel Grau N.° 169, en el Cercado de Lima, y fue inaugurada en la primera semana del mes de julio. Esta sede no cuenta con circuito de manejo. Su apertura permitió acercar al centro de la ciudad parte del proceso para obtener el brevete, aunque hasta ahora los postulantes que debían rendir el examen práctico tenían que trasladarse hasta Comas.

El nuevo servicio de movilidad gratuita trasladará a los postulantes desde la sede de Lima Centro hasta el Circuito Vial Lima Norte, en Comas, para rendir el examen práctico. Para el especialista Alfonso Flórez, la medida facilita el traslado, pero la verdadera descentralización del sistema requiere habilitar más circuitos de manejo en Lima Metropolitana. (Foto: Hugo Perez / GEC).

La Sede Lima Sur se encuentra actualmente en construcción y tendrá circuito propio para la evaluación práctica. Según la MML, su puesta en funcionamiento está prevista aproximadamente para finales de septiembre. La dirección y el distrito todavía no han sido definidos oficialmente. Sin embargo, El Comercio pudo conocer que se evalúan alternativas en Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín, como parte del proceso para determinar cuál de estos puntos resulta más viable para instalar la sede.

La Sede Este, por su parte, también se encuentra en construcción, contará con circuito de manejo y estará ubicada en Santa Anita. La MML estima que comenzará a operar hacia finales de noviembre.

Touring y Automóvil Club del Perú, sede de Conchán. (Foto: Dante Piaggio)

De esta manera, la expansión permitirá que la evaluación práctica deje de estar concentrada únicamente en Comas y pase a contar con tres puntos distribuidos en Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. La Sede Centro complementa esta red desde el Cercado de Lima, aunque sin circuito propio.

Mapa de Lima que muestra la distribución de las cuatro sedes para los trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Tres de ellas —Comas, Lima Sur y Santa Anita— contarán con circuito para la evaluación práctica, mientras que la sede del Cercado de Lima no dispone de circuito.

La MML informó además que cada una de las cuatro sedes tendrá una capacidad promedio de atención de 600 personas por día y brindará servicios vinculados a la obtención de licencias de conducir.

La cifra adquiere relevancia si se compara con la demanda que históricamente concentró el principal circuito de evaluación práctica de Lima. En noviembre de 2020, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que unas 500 personas rendían diariamente el examen de manejo en el circuito de Conchán del Touring Automóvil Club del Perú. En marzo de 2026, El Comercio reportó que las sedes de Lince y Conchán atendían conjuntamente entre 500 y 600 postulantes de licencias de clase A cada día.

Frente a ello, las cuatro sedes proyectadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima tendrán una capacidad promedio declarada de 600 personas por día cada una. Tres de ellas contarán con circuito para la evaluación práctica.

¿Qué cambia para quienes buscan obtener el brevete?

El principal cambio será la posibilidad de realizar la evaluación práctica más cerca del lugar de residencia de los postulantes. Hasta la apertura de los nuevos circuitos, quienes debían completar el examen práctico en el sistema municipal tenían como referencia el circuito ubicado en Comas.

Antes de que la Municipalidad Metropolitana de Lima asumiera la emisión de las licencias de conducir de clase A, el proceso estaba concentrado principalmente en las sedes del Touring y Automóvil Club del Perú. En particular, el examen práctico de manejo se realizaba en el circuito de Conchán, en Lurín, adonde acudían los postulantes después de cumplir las evaluaciones previas. Desde abril de 2026, con la transferencia de competencias del MTC a la comuna limeña, las evaluaciones de conocimientos, la prueba de manejo y la emisión de la licencia pasaron a realizarse bajo la administración municipal en su sede de Comas.

Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 1 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 2 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 3 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 4 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 5 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 6 / 7 Postulantes Postulantes realizaron trámites, rindieron el examen de conocimientos y recibieron orientación en los módulos del nuevo Centro de Evaluación y Emisión de Licencias de Conducir "Lima Centro", inaugurado en el Cercado de Lima. (Fotos: Hugo Perez / GEC). 7 / 7

Esta situación ya había sido advertida durante la inauguración de la Sede Centro, en la avenida Grau. En aquella oportunidad, el nuevo local permitió acercar a Cercado de Lima el examen de conocimientos y los trámites relacionados con la emisión de licencias, pero los postulantes que debían rendir la prueba práctica todavía tenían que desplazarse hasta Comas.

En ese contexto, Alfonso Flórez, especialista en transporte, tránsito y seguridad vial, había señalado a El Comercio que la descentralización sería limitada mientras el examen práctico continuara concentrado en un solo circuito.

Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 1 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 2 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 3 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 4 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 5 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 6 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 7 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 8 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 9 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 10 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 11 / 12 Vista aérea del circuito de manejo de sede Norte - Comas Vista aérea del circuito de manejo de la sede Norte, en Comas. Este será uno de los tres puntos donde los postulantes podrán rendir la evaluación práctica de conducir cuando culminen los nuevos proyectos de Lima Sur y Lima Este. (Foto: Julio Reaño / GEC). 12 / 12

Con los nuevos proyectos, el escenario será diferente, Lima Norte, Lima Sur y Lima Este tendrán circuitos para la evaluación práctica, mientras que Lima Centro mantendrá su función como sede de atención y evaluación de conocimientos.

Para Adrián Revilla, la ampliación representa una mejora concreta para los ciudadanos porque evita que todos los usuarios tengan que acudir a un único punto.

“Me parece muy bien, por una parte, que amplíen los lugares de atención, porque necesariamente como estamos, que la gente vaya a un solo punto de atención es terrible”, sostuvo a El Comercio.

Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 1 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 2 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 3 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 4 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 5 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 6 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 7 / 8 Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. Ciudadanos realizan trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La Municipalidad de Lima prevé contar con cuatro sedes y una capacidad promedio de atención de 600 personas por día en cada una. (Foto: Julio Reaño / GEC). 8 / 8

El especialista considera que el principal beneficio estará en el tiempo que los usuarios necesitan para completar el trámite. Sin embargo, no considera que la expansión implique necesariamente una reducción de los costos.

“El tiempo sí, el costo no creo”, respondió al ser consultado sobre el impacto que tendrán los nuevos circuitos en los postulantes.

Más capacidad no necesariamente significa un sistema más rápido

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) proyecta una capacidad promedio de 600 personas por día en cada sede. Esto permitirá ampliar la atención disponible, aunque la demanda real determinará si esa capacidad resulta suficiente para evitar nuevos tiempos de espera.

Revilla consideró que la cantidad de personas que podrán ser atendidas debe guardar relación con la demanda efectiva de licencias en Lima.

“Ellos tienen que cumplir, como entidad del Estado, deberían brindar la cantidad de atención necesaria para que los ciudadanos rápidamente puedan tener su licencia en el menor tiempo posible”, señaló.

El representante de la Asociación Automotriz del Perú (AAP) agregó que, antes de determinar si las 600 atenciones diarias por sede son suficientes, sería necesario conocer cuántas personas solicitan una licencia y cómo se distribuye esa demanda.

Tres circuitos también plantean el reto de mantener los mismos estándares

La descentralización del examen práctico se enfrenta a que los postulantes sean evaluados bajo los mismos criterios independientemente del circuito al que acudan.

Para Revilla, la existencia de más sedes no garantiza por sí sola que el proceso de evaluación mejore. Consideró necesario prestar atención a las características de los circuitos y a la forma en que se realizan las pruebas.

Desde su perspectiva, el examen debería medir de manera efectiva la capacidad del conductor para desenvolverse en situaciones reales de tránsito y no limitarse a superar obstáculos dentro de un circuito cerrado.

Por ello, considera que la expansión de la infraestructura puede facilitar el acceso al trámite, pero no necesariamente tendrá un efecto directo sobre la calidad de los conductores.

Especialistas consideran que el examen de conducir no debería reducirse a una evaluación en un circuito cerrado. Foto: gob.pe.

Elvis Santi, ingeniero de transportes y especialista en tránsito y seguridad vial, considera que la ampliación territorial debe estar acompañada de una estandarización de los criterios utilizados por los evaluadores. A su juicio, no basta con que exista una tabla de evaluación si quienes califican interpretan de manera diferente las mismas infracciones o maniobras.

“Tienes un personal que, si bien poseen una tabla de evaluación, lo que necesitan es estandarizar la aplicación de la misma”, explicó a El Comercio.

Santi puso como ejemplo la evaluación ante una señal de “pare”. Según explicó, aunque el reglamento establece que el conductor debe detenerse frente a la señal, no determina un tiempo específico de detención. Esto, en su opinión, puede generar interpretaciones distintas entre los evaluadores.

“El reglamento dice que el conductor debe detener el vehículo frente a la señal de pare. Entonces el problema es, ¿y cuánto tiempo tiene que detenerse? Entonces el evaluador pone el tiempo”, señaló.

Elvis Santi, ingeniero de transportes peruano, especialista en tránsito, seguridad vial y gestión del transporte terrestre. Foto: difusión YouTube 2TVial Oficial". / Diego Aquino Pedraza

El especialista considera que otro aspecto pendiente es la formación de los propios evaluadores. Sostuvo que quienes califican a los postulantes deberían contar con una preparación específica y pasar por una evaluación de competencias antes de asumir esa función.

“Las personas, los evaluadores, tienen que venir de un centro de formación. Mientras que no tengamos eso, así tengamos 10, 20 centros de evaluación, la calidad de la evaluación va a ser pésima”, afirmó.

En esa línea, Santi consideró que el beneficio de las nuevas sedes debe entenderse principalmente como una mayor cercanía para los usuarios, pero advirtió que ello no necesariamente significa que el proceso será más rápido.

Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La MML prevé ampliar la atención con nuevas sedes en Lima Sur y Lima Este. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 1 / 5 Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La MML prevé ampliar la atención con nuevas sedes en Lima Sur y Lima Este. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 2 / 5 Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La MML prevé ampliar la atención con nuevas sedes en Lima Sur y Lima Este. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 3 / 5 Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La MML prevé ampliar la atención con nuevas sedes en Lima Sur y Lima Este. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 4 / 5 Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites Ciudadanos esperan su turno para realizar trámites vinculados a la obtención de licencias de conducir. La MML prevé ampliar la atención con nuevas sedes en Lima Sur y Lima Este. (Fotos: Julio Reaño / GEC). 5 / 5

“No es la rapidez, es la cercanía, una atención más cercana a sus centros de vivienda”, sostuvo.

Para el especialista, la prioridad debería ser garantizar que quienes obtengan una licencia sean realmente competentes para conducir.

“Lo que más nos interesa es que nos garantice una calidad, una seguridad de que las personas que están postulando en esos centros sean las competentes”, afirmó.

Santi también cuestionó que la ampliación de los centros pueda generar, por sí sola, una mejora en los indicadores de seguridad vial si se mantiene la misma metodología de evaluación. En su opinión, el número de circuitos no debería ser el principal indicador de éxito de la reforma, sino la calidad de las evaluaciones y las competencias de los conductores que finalmente reciben una licencia.

La descentralización no elimina por sí sola el riesgo de irregularidades

La creación de nuevos circuitos implica que el proceso de evaluación se realizará en más puntos y requerirá mecanismos que permitan supervisar que los resultados sean transparentes.

Al ser consultado sobre el riesgo de que la presencia de intermediarios o prácticas irregulares simplemente se traslade desde los centros existentes hacia las nuevas sedes, Revilla respondió que la descentralización por sí sola no elimina ese problema.

“Si no hay una cosa cierta y firme, digamos, y de mucho control de la corrupción, la corrupción está ahí”, sostuvo.

Denuncian a estafadores que ofrecían licencias de conducir

El especialista consideró que los mecanismos de vigilancia deben permitir identificar eventuales irregularidades durante las evaluaciones y sancionar a quienes incumplan los procedimientos.

En una línea similar, Santi sostuvo que la expansión debería estar acompañada de una supervisión que permita garantizar la calidad y transparencia de las evaluaciones. En particular, señaló que tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima como Sutran deberían asumir responsabilidades de control sobre el proceso.

Los retos de una reforma

Para Revilla, el principal beneficio de los nuevos centros está en facilitar el acceso al servicio, pero la medida no debe confundirse con una solución a los problemas de tránsito y seguridad vial de Lima.

“No, solamente es una mejora de servicio, nada más”, respondió cuando se le consultó si la expansión representaba un cambio estructural en el sistema de licencias.

El especialista explicó que la medida sí permite una mayor descentralización y una atención más cercana a los ciudadanos, pero considera que todavía quedan pendientes cambios en la formación, evaluación y fiscalización de los conductores.

“Es más descentralizado”, reconoció.

Pero añadió que la expansión, por sí sola, no resolverá los problemas de tránsito de la capital.

“Pero te insisto, eso no ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad de Lima”, afirmó.

Lima es una ciudad con problemas de tránsito. (Foto referencial: Shutterstock)

Esta última apreciación coincide parcialmente con la advertencia de Santi, quien considera que la cantidad de centros no es el elemento determinante para mejorar la seguridad vial. El especialista sostuvo que el problema de fondo está en garantizar que las personas que obtengan una licencia hayan demostrado efectivamente las competencias necesarias para conducir.

Así, la nueva red de centros permitirá ampliar la cobertura territorial del servicio y acercar la evaluación práctica a los ciudadanos del norte, sur y este de la capital. El reto será que esa expansión también se traduzca en evaluaciones homogéneas, mecanismos efectivos de fiscalización y una formación adecuada de los conductores.

Por ahora, la MML tiene dos sedes operativas —Comas y Cercado de Lima— y trabaja en la implementación de otras dos. Con ello, la ciudad pasará de concentrar el examen práctico en un único punto municipal a contar con tres circuitos distribuidos en diferentes zonas de Lima.