icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La obtención de una licencia de conducir en Lima tendrá nuevos puntos de atención y evaluación al final del 2026. La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) confirmó que contará con cuatro sedes para los trámites vinculados a la obtención del brevete, dos de las cuales ya operativas, ubicadas en Comas y Cercado de Lima, y otras dos actualmente en construcción, en Lima Sur y Santa Anita. La novedad es que estas dos últimas tendrán circuitos de manejo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.