Esta situación se produce en medio de un panorama de confusión e incertidumbre, ya que, previamente a la medida, fuentes del sector aseguraron que ya se había redactado un comunicado anunciando la sanción, pero que funcionarios de alto rango del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Sutran ordenaron que no se informara a los medios sobre el cierre. Sin embargo, el comunicado terminó filtrándose.

A raíz de ello, el Touring y Automóvil Club del Perú anunció que, “debido a motivos de fuerza mayor, las evaluaciones para la licencia de conducir de clase A en las sedes de Lince y Conchán serían reprogramadas”. Asimismo, indicó que los postulantes que habían programado su cita directamente con la institución estaban siendo informados a través de sus números de contacto, y que los exámenes de clase A se reanudarían con normalidad el 30 de marzo. Esto generó múltiples sospechas sobre la forma en que se comunicó la medida tras la filtración de la sanción impuesta.

Los postulantes tenían programadas sus evaluaciones para el examen tipo A de manejo. Foto: GEC / Joel Alonso. / CESAR CAMPOS

Durante la mañana del 21 de marzo, esta situación generó bastante incomodidad y molestia entre las decenas de postulantes afectados, quienes sostienen que, sin previo aviso, no pudieron rendir su examen. “No nos escuchan. ¿Quién es el responsable? Ellos no nos informan. Deberían explicarnos. Venimos de tan lejos, hemos pedido permiso en el trabajo, perdemos un día y no nos han comunicado nada”, manifestaron los ciudadanos en el frontis, visiblemente indignados.

Las quejas fueron numerosas, sobre todo teniendo en cuenta que en el Touring de Conchán se emiten entre 500 y 1.000 licencias de conducir al día.

Comunicado oficial

Luego de que el comunicado previo empezara a difundirse, el último sábado por la tarde, la Sutran compartió con El Comercio el comunicado oficial confirmando la inhabilitación por diez días del Touring. “La entidad, en el marco de sus funciones de supervisión y fiscalización, dispuso la inhabilitación por 10 días del centro evaluador tras verificar una infracción grave relacionada con el incumplimiento en la entrega de información requerida durante una acción de control”, se lee.

“La medida, que se ejecuta del 20 al 29 de marzo de 2026, se produce luego de que la Sutran agotara la vía administrativa y determinara que el centro evaluador no cumplió con entregar la información requerida por la autoridad durante una fiscalización de gabinete, configurándose ello como una infracción tipificada como grave en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir (Rselic)”, comunicaron.

En la puerta, los miembros de seguridad no supieron cómo justificar este cierre, según manifestaron los postulantes. Foto: GEC / Joel Alonso. / CESAR CAMPOS

Asimismo, precisaron que, según la normativa vigente, este tipo de incumplimiento afecta directamente la transparencia del proceso de evaluación de conductores, al limitar la capacidad de las autoridades para verificar que las pruebas se realicen conforme a ley.

“Cabe precisar que el literal u del artículo 84 del mencionado reglamento establece que los centros de evaluación están obligados a permitir las labores de supervisión y fiscalización que realice el personal acreditado de la Sutran en el ejercicio de sus funciones, estando obligados a brindar acceso a todos sus ambientes e instalaciones, así como a la información física y digital”, señaló la entidad.

1/ Varias colas se formaron esta mañana en el Touring de Conchán. Los postulantes al examen de clase A de manejo estaban indignados y confundidos. @elcomercio_peru pic.twitter.com/TVHPrWF2CI — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 22, 2026

El equipo de la Sutran negó a El Comercio que haya ocurrido una filtración. “Lo rechazamos categóricamente. La medida fue debidamente notificada al administrado, al Touring y Automóvil Club del Perú, que es quien tiene la obligación directa de informar a sus usuarios sobre cualquier afectación a sus servicios. Además, la información estuvo disponible en nuestros canales oficiales y fue entregada oportunamente a los periodistas que la solicitaron. La Sutran difunde información oficial de manera transparente”, dijeron.

Sin embargo, un día antes del anuncio oficial, el comunicado fue difundido entre el círculo de periodistas e incluso uno de ellos lo compartió en su cuenta de X.

En la fachada, antes de la confirmación del cierre, el Touring colocó en su sede de Conchán un aviso indicando que no se realizarían exámenes de clase A. Foto: GEC / Joel Alonso. / CESAR CAMPOS

Pronunciamientos

Por su parte, el Touring también compartió su posición con este Diario, en la que señala que considera la sanción como “abusiva y arbitraria”. “Rechazamos la sanción impuesta por la Sutran por resultar completamente desproporcionada frente a un requerimiento de información correspondiente al año 2021, en el marco de un procedimiento de fiscalización rutinaria. El hecho que motiva esta decisión arbitraria está plenamente superado y de ningún modo afecta la transparencia, la integridad o el carácter técnico de los procesos de evaluación”, indicaron.

2/ La razón finalmente salió a la luz: la Sutran inhabilitó al Touring tras verificar una infracción grave por incumplir en la entrega de información requerida durante una acción de control. El Touring calificó la medida como abusiva y arbitraria. pic.twitter.com/tOICDOueiK — Sebastián Ramírez (@chinoperiodista) March 22, 2026

“En más de 40 años de operación, nunca hemos sido objeto de una sanción de esta naturaleza y siempre hemos colaborado con las autoridades en las fiscalizaciones reiteradas e inopinadas que recibimos cada semana. Tomaremos las acciones legales correspondientes para evitar que este tipo de sanciones ilegales y abusivas incentiven la informalidad en la obtención de licencias de conducir. Lamentamos las molestias generadas por esta situación e informamos a todos los postulantes que el servicio será restablecido una vez que se supere este acto irregular. Nos estamos poniendo en contacto con cada uno de los afectados para reprogramar sus evaluaciones”, concluyeron.

Este Diario también se comunicó con el equipo del MTC, quienes señalaron que “el usuario no se verá afectado por este cierre, pues cuenta con otras opciones para tramitar su brevete. Por ejemplo, el centro de emisión de licencias y evaluación del Gobierno Regional del Callao (Gore Callao) atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. para el trámite de licencias. Asimismo, se encuentra el centro evaluador del Gobierno Regional de Lima, con sede en Comas, que atiende de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.”.

El Touring calificó la medida de la Sutran como “arbitraria y abusiva”. Foto: GEC / Joel Alonso. / CESAR CAMPOS