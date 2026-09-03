SUTRAN utiliza GPS de empresas privadas para realizar sus labores de fiscalización a buses interprovinciales. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
SUTRAN utiliza GPS de empresas privadas para realizar sus labores de fiscalización a buses interprovinciales. (Foto: Álvaro Figueroa/@photo.gec)
Por Redacción EC

La información que permite a la SUTRAN conocer la ubicación, velocidad y recorrido de los buses interprovinciales no es generada directamente por la autoridad. En el sistema participan empresas privadas que instalan los dispositivos GPS, procesan los datos y los transmiten a la plataforma estatal. La Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales COTRAP-APOIP plantea que estas compañías tengan, por primera vez, un régimen específico de registro, autorización, supervisión y sanciones.

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