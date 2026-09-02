Una mujer fue condenada a 12 años de cárcel por entregar S/800 por una bebé. (Foto: PNP)
Una mujer fue condenada a 12 años de cárcel por entregar S/800 por una bebé. (Foto: PNP)
Por Redacción EC

El Poder Judicial condenó a 12 años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva a N.F.H.G., por el delito de trata de personas agravada con fines de venta de niños, en agravio de E.O.C. y su hija.

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