El Poder Judicial condenó a 12 años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva a N.F.H.G., por el delito de trata de personas agravada con fines de venta de niños, en agravio de E.O.C. y su hija.
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