El Poder Judicial condenó a 12 años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva a N.F.H.G., por el delito de trata de personas agravada con fines de venta de niños, en agravio de E.O.C. y su hija.

El caso estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas (FISTRAP) de Cusco, a cargo de la fiscal provincial Andrónika Zans Rivera.

En noviembre de 2017, la sentenciada contactó a la denunciante, gestante y en situación de vulnerabilidad, y concretó una cita en Ttio, Wanchaq, donde la convenció de entregar a su hija por nacer.

La sentenciada argumentó que una supuesta pareja con buena posición económica le daría mejores condiciones de vida a la bebé.

Así, la imputada condujo a la gestante a una clínica para sus controles e internamiento, asumiendo incluso los gastos generados. El 15 de noviembre, tras el parto, exigió la entrega de la bebé y dio S/800 a la madre.

De este modo, la sentenciada consumó la retención de la menor y huyó con ella tras abandonar a la progenitora en el Coliseo Cerrado del Cusco.

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El juzgado acreditó la captación, el transporte, la recepción y la retención mediando abuso de vulnerabilidad y beneficios económicos por parte de la acusada.

Para la fiscalía, se demostró que hubo captación, transporte y retención de la menor. Tras dar a conocer su fallo, el Poder Judicial dispuso el internamiento definitivo de la acusada en un centro penitenciario.