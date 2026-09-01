Entre las próximas citas se encuentran The World’s 50 Best Restaurants 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.
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Por Redacción EC

La llegada de delegaciones deportivas, corporativas y gastronómicas plantea nuevos desafíos para la infraestructura y los servicios de la capital. El sector hotelero estima que este tipo de visitante puede gastar entre US$300 y US$800 diarios.

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