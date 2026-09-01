La llegada de delegaciones deportivas, corporativas y gastronómicas plantea nuevos desafíos para la infraestructura y los servicios de la capital. El sector hotelero estima que este tipo de visitante puede gastar entre US$300 y US$800 diarios.

Lima se prepara para una agenda de eventos internacionales que volverá a poner a prueba su capacidad para recibir a delegaciones y visitantes extranjeros. El desafío no pasa únicamente por disponer de suficientes habitaciones: también involucra transporte, seguridad, alimentación, espacios para convenciones y servicios capaces de responder a incrementos extraordinarios de demanda.

Entre las próximas citas se encuentran The World’s 50 Best Restaurants 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027. Su realización puede generar un movimiento económico que trasciende los propios recintos y alcanza a hoteles, restaurantes, servicios de transporte, comercios y actividades de entretenimiento.

Entre las próximas citas se encuentran The World’s 50 Best Restaurants 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Según estimaciones del sector hotelero, un visitante perteneciente a estos segmentos puede generar un gasto de entre US$300 y US$800 diarios, considerando alojamiento, alimentación y servicios complementarios. El impacto aumenta en el caso de delegaciones que permanecen varios días en la capital.

Hoteles adaptan sus operaciones

La llegada de grandes delegaciones también obliga a los establecimientos a modificar parte de su funcionamiento habitual. Los grupos deportivos, por ejemplo, requieren alimentación y horarios adaptados a sus entrenamientos, mientras que los visitantes corporativos demandan espacios privados, conectividad y equipamiento tecnológico.

Manrique Rodríguez, Cluster Manager del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y Hotel Indigo Lima Miraflores, explicó que estas necesidades pueden llevar incluso a transformar temporalmente determinados ambientes.

“A veces se tiene que convertir una sala de banquetes en gimnasio o cambiar la organización de los espacios, todo para ajustarnos a lo que necesitan los huéspedes que recibimos”, señaló.

Uno de los próximos eventos será The World’s 50 Best Restaurants 2026, encuentro del que el Real InterContinental Lima Miraflores participa como partner y que congregará a chefs, especialistas y representantes de la industria gastronómica internacional.

Entre las próximas citas se encuentran The World’s 50 Best Restaurants 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El desafío de competir con otras capitales

Más allá de la capacidad individual de los hoteles, el sector identifica como uno de los desafíos pendientes la infraestructura destinada a encuentros de gran escala. Lima compite por este mercado con ciudades como Bogotá, São Paulo y Buenos Aires, que cuentan con experiencia y recintos para convenciones internacionales.

La próxima agenda internacional permitirá medir así no solo la capacidad hotelera de Lima, sino también qué tan preparada está la ciudad para absorber la llegada de grandes grupos de visitantes y competir por nuevos eventos internacionales.

Entre las próximas citas se encuentran The World’s 50 Best Restaurants 2026 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

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