La mañana de este martes, a las 9:45 a.m. hora boliviana -10:45 a.m. en el Perú-, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Policía de Bolivia, capturó a Johnson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, señalado como cabecilla de la organización criminal transnacional Los Pulpos, luego de un trabajo de seguimiento e inteligencia.

Jhonsson Pulpo capturado en Bolivia. Foto: Fuentes de El Comercio

El operativo se realizó en un inmueble ubicado en la calle Isaac Tamayo 661, en la ciudad de La Paz, una zona caracterizada por la presencia de edificios y establecimientos comerciales. Según información a la que pudo acceder este Diario, sobre Cruz Torres pesaba una orden de captura internacional por los delitos de homicidio calificado, sicariato, organización criminal y secuestro agravado, entre otros.

En la intervención participaron agentes de la División de Ciberdelincuencia de la Policía de Bolivia, así como personal de la DEA en el Perú, de la División de Investigaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y del Grupo Especial contra la Criminalidad Organizada de la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el equipo del FBI que opera en Lima.

Por información que permitiera conocer su ubicación y concretar su captura, el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrecía S/500.000. ‘Jhonsson Pulpo’ era considerado uno de los prófugos más buscados de La Libertad y requerido por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de dicha región.

Elementos incautados

Gabriel Mendocilla Gomez.

Junto con Cruz Torres también fue intervenido Gabriel Alexander Saul Mendocilla Gómez. Durante el operativo, la policía incautó pasaportes y documentos nacionales de identidad peruanos, además de cédulas de identidad bolivianas que se encontraban en poder de ambos.

El comandante general de la Policía Boliviana, coronel magíster CAD Adrián Javier Álvarez Arismendi, brindó mayores detalles sobre la captura de Johnson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’. Durante una conferencia de prensa, informó que la intervención fue resultado de un trabajo conjunto con la Policía Nacional del Perú que se desarrolla desde enero de este año.

“Fue detenido un edificio de departamentos comerciales, donde ha sido localizado y ha pretendido darse a la fuga advirtiendo la presencia de la Policía Boliviana”, dijo el jefe policial del país vecino.

Álvarez Arismendi detalló que, durante el tiempo que permaneció prófugo, ‘Jhonsson Pulpo’ se habría sometido a diversas intervenciones quirúrgicas con la finalidad de modificar su apariencia y evitar ser identificado. Entre ellas, mencionó procedimientos en los pómulos, orejas y las cejas.

La ubicación de Cruz Torres se concretó luego de que la inteligencia boliviana recibiera información sobre su paradero durante la noche del lunes. Tras su captura, las autoridades de ese país informaron que será expulsado de territorio boliviano y trasladado al Perú. Durante la intervención, además, se le incautaron teléfonos celulares, documentación y distintas sumas de dinero: US$10.000, 700 bolivianos y 10.000 pesos chilenos.

Elementos incautados a Jhonsson Pulpo.

De acuerdo con la Policía Boliviana, Cruz Torres no permanecía de manera continua en ese país, sino que se desplazaba entre diferentes puntos de Sudamérica mientras se mantenía prófugo de la justicia peruana.

“Esta persona ingresaba de manera temporal a nuestro territorio. En el despliegue de sus operaciones regionales, en algunos momentos se encontraba en el Perú, en otros en Chile, Argentina y Bolivia”, dijo Álvarez Arismendi.

Por su parte, el coronel PNP Héctor Tarrillo Díaz, agregado policial de la Embajada del Perú en el Estado Plurinacional de Bolivia, señaló que Cruz Torres utilizaba su documento de identidad para desplazarse entre países de la región, aunque aprovechaba los cambios realizados en su apariencia para evitar ser reconocido por las autoridades.

La explicación, sin embargo, no fue precisa respecto de cómo podía realizar estos desplazamientos, debido a que inicialmente la Policía Boliviana informó que sobre Cruz Torres pesaba una alerta roja de Interpol.

“Él tiene una sentencia de cadena perpetua por los delitos cometidos en nuestro país (Perú). Los ingresos a Argentina, Chile y a Bolivia, usaba su documento de identidad pero sí tenía las cirugías para poder emular a las autoridades”, declaró el coronel PNP Tarrillo Díaz.

Por su parte, el ministro del Interior, César Astudillo, también confirmó la captura de Jhonsson Smit Cruz Torres en Bolivia. Según explicó en entrevista con Canal N, el criminal sería el líder principal de Los Pulpos. “Es el líder principal de esta organización criminal Los Pulpos”, dijo.

Los detalles siguen en desarrollo.

El secuestro del empresario minero, la masacre y los presuntos autores

El secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla y el asesinato de cuatro personas que viajaban en el mismo vehículo vuelven a poner bajo la lupa de la Policía Nacional del Perú (PNP) las actividades criminales vinculadas a Los Pulpos, organización que desde hace décadas ha sembrado temor en Trujillo y otras zonas del norte del país mediante extorsiones, secuestros, sicariato y, más recientemente, actividades relacionadas con la minería ilegal.

Como parte de las primeras hipótesis, El Comercio conoció que la Policía analiza una eventual participación de integrantes de la organización criminal “Los Pulpos”, según informó el jefe de la Región Policial La Libertad. Esta línea permanece bajo investigación y, hasta el momento, no se ha establecido la responsabilidad de alguna de estas organizaciones.

La tarde del lunes, casi 34 horas después de ser secuestrado por presuntos integrantes de Los Pulpos, el empresario minero fue liberado con vida en Trujillo. Según información a la que accedió este Diario, su familia negoció un primer pago como parte de las negociaciones con los captores de Lara.

Según informó el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP),Óscar Arriola, Lara Tantaquilla fue abandonado al norte de la ciudad de Trujillo, cerca de la zona de Huanchaco.

Mientras que la familia del empresario negociaba su liberación y coordinaba los pagos a realizar por su rescate, la Policía Nacional del Perú avanzaba con las investigaciones. Es así que se detuvo a cinco personas.

Los detenidos son integrantes de la banda criminal “Los Pulpos” y están implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara. (Foto: GEC)

Los detenidos fueron identificados como Frank Junior Quesada Cruz, alias “Ñato”; Julio Zavaleta Quesada, alias “Juliacho”; César Iván García Rivera, alias “Bolacho”, quien habría cumplido funciones de chofer; Ángel Fabricio Bocanegra Linares, alias “Folo”; y José Miguel Cherrepe Dávila, alias “Ares”. Todos integrarían la banda criminal Los Pulpos, según la PNP.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló en conferencia de prensa que cuatro de los cinco detenidos serían quienes se desplazaban en la camioneta utilizada para ejecutar el secuestro y son sindicados como los presuntos autores materiales del rapto.

El quinto intervenido habría cumplido un papel distinto: se encargaba de la logística de la organización y mantenía coordinaciones con miembros de Los Pulpos que se encuentran en el extranjero, desde donde se habría gestionado la provisión de uniformes, armamento y otros implementos utilizados por la red criminal.

Luego de la publicación de El Comercio sobre el pago del rescate por el empresario minero, el ministro de Defensa Rafael Belaunde confirmó que sí se había realizado un pago para conseguir la liberación de la víctima que permanecía en cautiverio.

Su trayectoria en Los Pulpos

En la actual estructura de esta organización sobresale un nombre: Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, sindicado por la Policía como su actual cabecilla. El hasta hace unos días prófugo de la justicia y considerado uno de los criminales más buscados del país, sobre él pesa una condena de cadena perpetua por homicidio y las autoridades le atribuyen más de un centenar de crímenes.

Su historia dentro de Los Pulpos comenzó temprano. A los 17 años, Jhonsson Cruz Torres tomó las riendas de la organización criminal que había encabezado su padre, Jhon Cruz Arce, alias ‘John Pulpo’, luego de que este fuera encarcelado. Bajo el liderazgo del joven, la banda adquirió mayor protagonismo en el escenario criminal de La Libertad y extendió sus operaciones, principalmente mediante extorsiones y secuestros caracterizados por su violencia.

Jhonsson Smit Cruz Torres, el líder sanguinario de Los Pulpos. Fingió su propia muerte para burlar a la justicia. (Foto: Difusión) / SYSTEM

Con los años la organización criminal cambió de integrantes, estableció alianzas y dio paso a nuevas estructuras subordinadas. El general PNP Víctor Revoredo Farfán explicó anteriormente a El Comercio que alrededor de este círculo criminal surgieron grupos como ‘La Nueva Jauría’, integrada por los denominados ‘cachaquitos’, delincuentes de menor rango utilizados para ejecutar diferentes actividades ilícitas.

“Este círculo criminal ha conformado a La Nueva Jauría, que ustedes conocen como sus ‘cachaquitos’. La lidera Jhonsson Cruz y sus hermanos”, explicó Revoredo.

Según el oficial, la evolución de Los Pulpos también estuvo marcada por su capacidad para desplazarse hacia otros negocios ilícitos y establecer alianzas de acuerdo con sus intereses. La organización pasó de imponer cupos en el transporte público del norte del país a vincularse con delitos relacionados con el tráfico de terrenos y la minería ilegal.

Medio millón de soles por su paradero

El Programa de Recompensas del Ministerio del Interior ofrecía S/500 mil a cambio de información que permitiera dar con su paradero, mientras las autoridades manejaban la hipótesis de que permanecía en la clandestinidad fuera del Perú.

La Policía ofrece 500 mil soles de recompensa por información que conduzca a la captura de jhonsson Smit Cruz Torres, sindicado como el líder de Los Pulpos.

La búsqueda del cabecilla también ha llevado a las autoridades peruanas a coordinar operaciones con policías de otros países de la región. Una de ellas permitió, en enero de este año, la captura de Keysi Alessandra Salvatierra Vigo, de 29 años, pareja de Jhonsson Cruz Torres.

La intervención se realizó mediante un trabajo conjunto de la PNP, la División de Investigación de Extorsiones (Divinext) de la Dirincri, la Policía de Bolivia y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Salvatierra Vigo fue ubicada en un departamento en La Paz, Bolivia, donde, según informó la Policía, permanecía oculta de las autoridades.

Sobre ella pesaba una orden de captura por el secuestro de Alan Ríos Guevara, hijo de una regidora del distrito de El Porvenir, en Trujillo. Por su liberación, los delincuentes exigieron US$300 mil. La víctima permaneció 15 días en cautiverio antes de ser liberada.