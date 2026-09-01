icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cayó en Bolivia Jhonsson Pulpo.
Cayó en Bolivia Jhonsson Pulpo.
Por Abby Ardiles

La mañana de este martes, a las 9:45 a.m. hora boliviana -10:45 a.m. en el Perú-, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Policía de Bolivia, capturó a Johnson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, señalado como cabecilla de la organización criminal transnacional Los Pulpos, luego de un trabajo de seguimiento e inteligencia.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: