Teletón 2026 superó la meta establecida y cerró su jornada solidaria con una recaudación de S/9,815,389, superando el objetivo de S/9,168,510. (Foto: Difusión)
Teletón 2026 superó la meta establecida y cerró su jornada solidaria con una recaudación de S/9,815,389, superando el objetivo de S/9,168,510. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Luego de 26 horas de transmisión, la Teletón 2026 superó la meta establecida y cerró su jornada solidaria con una recaudación de S/9,815,389, superando el obejtivo de S/9,168,510. El resultado fue posible gracias a la participación de ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación, voluntarios y creadores de contenido de distintas partes del país.

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