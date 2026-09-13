Luego de 26 horas de transmisión, la Teletón 2026 superó la meta establecida y cerró su jornada solidaria con una recaudación de S/9,815,389, superando el obejtivo de S/9,168,510. El resultado fue posible gracias a la participación de ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación, voluntarios y creadores de contenido de distintas partes del país.

La jornada solidaria fue transmitida a nivel nacional por América Multimedia y TV Perú. La conducción estuvo a cargo de Mónica Zevallos, Christian Rivero, Adolfo Aguilar, Ismael La Rosa, Virna Flores y La Misky, quienes acompañaron los distintos momentos de la Teletón, desde las historias de las familias hasta el conteo de la recaudación.

La edición 2026 también contó con la participación de artistas nacionales. La apertura estuvo a cargo de Álvaro Rod, Qué Tal Cumbión, Milenka, Las 4 de la Cumbia y el grupo UMove Dance Studio, en un espectáculo que combinó música, color y solidaridad.

Teletón 2026 superó la meta establecida y cerró su jornada solidaria con una recaudación de S/9,815,389, superando el objetivo de S/9,168,510. (Foto: Difusión)

A lo largo de la transmisión se presentaron 15 historias de niñas, niños, jóvenes y familias provenientes de Arequipa, Chiclayo, Cusco, Iquitos, Piura y Lima.

Uno de los momentos más emotivos fue protagonizado por Joshua, quien conmovió a los televidentes al mostrar sus primeros pasos. Asimismo, contó con la presencia de la modelo colombiana Daniella Álvarez, quien, mediante su fundación y junto a Ottobock, hizo posible la entrega de prótesis a una niña de Cusco que perdió ambas piernas a causa de un accidente de tránsito.

Teletón proyecta ampliar la atención a más niños

Tras conocerse el resultado de la recaudación, el CEO de Fundación Teletón Perú, Sergio León, destacó que superar la meta implica también una mayor responsabilidad para la organización y permitirá ampliar el número de beneficiarios.

Teletón 2026 superó la meta establecida y cerró su jornada solidaria con una recaudación de S/9,815,389, superando el objetivo de S/9,168,510. (Foto: Difusión)

“Estamos profundamente emocionados y agradecidos. Este resultado no es solamente una cifra. Significa poder atender a cerca de 400 niñas y niños adicionales a los casi 1,000 que acompañamos este año y proyectarnos a superar las 180,000 atenciones, llevando rehabilitación de calidad a diferentes regiones del país. El Perú nos ha entregado su confianza y nuestra responsabilidad ahora es honrar cada sol que fue donado”, señaló.

De acuerdo con lo expresado por la Fundación Teletón Perú, los recursos recaudados permitirán generar más oportunidades de rehabilitación y acompañamiento para niñas, niños y familias que requieren estos servicios en distintas regiones del país.