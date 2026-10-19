La Teletón 2026 anunció que la recaudación de su última edición alcanzó los S/10,150,223, cifra que supera los S/9,815,389 registrados al término de la maratón solidaria realizada el 11 y 12 de septiembre. Con este resultado, la campaña superó la barrera de los S/10 millones gracias a las donaciones que siguieron llegando durante las semanas posteriores al evento.

De acuerdo con la organización, los nuevos aportes sumaron S/334,834 y reflejaron la participación de ciudadanos, empresas e instituciones comprometidas con el acceso a servicios de rehabilitación. El resultado representa un nuevo hito para la Fundación y evidencia que la colaboración de los peruanos se mantuvo más allá de los dos días de actividades.

“Lo más emocionante de este resultado es que los peruanos siguieron ayudando incluso después de que terminó nuestro evento. Cada donación que llegó fue una nueva muestra de confianza en nuestros niños y niñas y en sus posibilidades de salir adelante”, señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

La Teletón 2026 superó la barrera de los S/10 millones gracias a las donaciones que siguieron llegando durante las semanas posteriores al evento. (Foto: Difusión)

Teletón proyecta más de 200.000 atenciones de rehabilitación para 2027

Más allá de la recaudación, los recursos permitirán sostener la atención de niños, niñas y adolescentes con discapacidad física-motora y/o autismo que viven en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema.

Para 2027, la Fundación proyecta brindar más de 200,000 atenciones de rehabilitación y beneficiar a más de 1,000 menores. Estas intervenciones buscan contribuir al desarrollo de sus capacidades, fortalecer su autonomía y favorecer una mejor calidad de vida.

Los servicios se brindan principalmente a través de las clínicas San Juan de Dios, instituciones aliadas que prestan los servicios de rehabilitación. La Fundación Teletón Perú y las clínicas son entidades independientes, con administración y gestión propias, que colaboran para facilitar la atención de los beneficiarios.

La Teletón 2026 superó la barrera de los S/10 millones gracias a las donaciones que siguieron llegando durante las semanas posteriores al evento. (Foto: Difusión)

Según informó la organización, el 100 % de los procesos de rehabilitación ofrecidos por Teletón a los menores beneficiarios no tiene costo para sus familias, con el objetivo de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a estos servicios.

En cuanto al manejo de las donaciones, la Fundación indicó que sus recursos son administrados a través de La Fiduciaria y que sus estados financieros son sometidos a auditorías externas realizadas por PwC (PricewaterhouseCoopers). Estos mecanismos forman parte de su modelo de gestión y buscan reforzar el control financiero, la supervisión y la rendición de cuentas sobre los aportes recibidos.