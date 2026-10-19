La Teletón 2026 superó la barrera de los S/10 millones gracias a las donaciones que siguieron llegando durante las semanas posteriores al evento. (Foto: Difusión)
La Teletón 2026 superó la barrera de los S/10 millones gracias a las donaciones que siguieron llegando durante las semanas posteriores al evento. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Teletón 2026 anunció que la recaudación de su última edición alcanzó los S/10,150,223, cifra que supera los S/9,815,389 registrados al término de la maratón solidaria realizada el 11 y 12 de septiembre. Con este resultado, la campaña superó la barrera de los S/10 millones gracias a las donaciones que siguieron llegando durante las semanas posteriores al evento.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.