La cuenta regresiva para la Teletón 2026 ya comenzó. A pocos días de la jornada solidaria, el país tiene el reto de alcanzar una meta de S/ 9,168,510, monto que permitirá continuar haciendo posible la rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

La gran jornada nacional de solidaridad comenzará este viernes 11 de septiembre a las 10:00 p. m. y se extenderá hasta la medianoche del sábado 12 de septiembre. La transmisión estará a cargo de América Multimedia y TV Perú.

En esta recta final, la campaña hace un llamado a la ciudadanía a sumar sus aportes para alcanzar el objetivo. La organización destaca que no importa el monto de la donación, pues cada aporte contribuye a acercar al país a la meta establecida.

Bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y creadores digitales volverán a unirse para movilizar al Perú alrededor de una misma causa.

Las donaciones ya pueden realizarse a través de Yape, utilizando el número 989 361 677, así como mediante la aplicación del BCP. También están disponibles las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart.

Asimismo, quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los canales oficiales disponibles en teleton.pe. La campaña recuerda que quedan pocos días para contribuir con el objetivo de recaudación.

La Teletón 2026 llegará así a su jornada central con una meta de S/ 9,168,510. Este 11 y 12 de septiembre, ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y creadores digitales volverán a participar bajo el mensaje: “Teletón, la hacemos todos”.