La temperatura superficial del mar (TSM) en el litoral peruano registró este martes 8 de septiembre una anomalía máxima de +8,51 °C frente a Negritos, en Piura, de acuerdo con el último Boletín Diario Oceanográfico (BDO) del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). El reporte también señala una extensión del núcleo cálido en la zona norte del mar peruano.

Según el boletín, el promedio de las anomalías de temperatura superficial del mar en todo el litoral alcanzó +4,97 °C. El valor representa un incremento respecto al reporte del lunes 7 de septiembre, cuando el Imarpe informó de un núcleo cálido frente a Paita con anomalías de hasta +7,90 °C y un promedio de +4,55 °C en el litoral.

Entre las estaciones costeras administradas por el Imarpe, Paita registró la mayor anomalía, con +7,4 °C respecto de su promedio climatológico y una temperatura superficial del mar de 24,2 °C. Le siguieron Chicama, con +5,7 °C y 21,8 °C; San José, con +5,2 °C y 24,1 °C; Callao, con +5,1 °C y 20,3 °C; y Huacho, con +4,6 °C y 20,1 °C.

En otras estaciones, Huanchaco e Ilo presentaron anomalías de +4,4 °C, mientras que Chimbote registró +4,3 °C y Matarani +3,9 °C. Tumbes presentó una anomalía de +3,3 °C, Pisco de +1,8 °C y Chala registró una temperatura superficial del mar de 19,8 °C, aunque el boletín no consignó una anomalía para esta última estación.

El registro de +8,51 °C frente a Negritos corresponde al análisis regional y no a una estación costera específica, precisó el boletín. El dato forma parte del diagnóstico sobre la extensión del núcleo cálido en la zona norte. Para el cálculo de las anomalías, el Imarpe utiliza como referencia climatológica el periodo 1991-2020.

Por otro lado, Tumbes registró la temperatura superficial del mar más alta entre las estaciones con datos, con 28,5 °C. Paita alcanzó 24,2 °C y San José 24,1 °C. En el extremo sur, Matarani presentó la temperatura más baja, con 18,7 °C, aunque mantuvo una anomalía positiva de +3,9 °C.