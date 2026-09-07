El papa León XIV gesticula durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel, el 13 de abril de 2026.(Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
El papa León XIV gesticula durante una visita al Monumento a los Mártires de Maqam Echahid en El Madania, cerca de Argel, el 13 de abril de 2026.(Foto de Alberto PIZZOLI / AFP).
/ ALBERTO PIZZOLI
Por Redacción EC

La visita apostólica del papa León XIV a Lambayeque empieza a tomar forma. Aunque el Vaticano aún no ha informado la agenda oficial, la Diócesis de Chiclayo presentó una primera versión de las reuniones que sostendrá el pontífice durante su permanencia en la región, prevista para el 13 y 14 de noviembre, con actividades que incluyen una misa multitudinaria, encuentros con religiosos y jóvenes universitarios, y visitas a lugares de especial significado para la Iglesia Católica.

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