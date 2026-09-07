La visita apostólica del papa León XIV a Lambayeque empieza a tomar forma. Aunque el Vaticano aún no ha informado la agenda oficial, la Diócesis de Chiclayo presentó una primera versión de las reuniones que sostendrá el pontífice durante su permanencia en la región, prevista para el 13 y 14 de noviembre, con actividades que incluyen una misa multitudinaria, encuentros con religiosos y jóvenes universitarios, y visitas a lugares de especial significado para la Iglesia Católica.

Ante la expectativa por la visita del sumo pontífice, el obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, pidió a los fieles informarse únicamente mediante los canales oficiales y evitar versiones difundidas en redes sociales que no provengan de las instituciones responsables de la organización.

“Los únicos medios que están facultados para dar las noticias que sean verdaderas son precisamente las instituciones de la Iglesia, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Peruana y la Diócesis de Chiclayo”, enfatizó durante la misa dominical celebrada en la Iglesia Santa María Catedral.

13 de noviembre: misa multitudinaria en Pimentel

La Agencia Andina informó que, de acuerdo con la programación preliminar, el 13 de noviembre será la primera jornada de León XIV en Chiclayo. El pontífice llegará al aeropuerto de la ciudad y posteriormente se trasladará a las Pampas de Pimentel, donde presidirá una misa multitudinaria ante aproximadamente un millón de personas.

Por la tarde, a las 4:00 p. m., acudirá al Santuario Nuestra Señora de la Paz para reunirse con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas. También participarán consejos pastorales parroquiales, consejos sinodales diocesanos y equipos sinodales de las jurisdicciones eclesiásticas del norte del país.

A las 6:00 p. m., el papa se trasladará a la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución de la que fue gran canciller, para participar en un encuentro con jóvenes universitarios, representantes de la pastoral universitaria y autoridades académicas.

El Papa León XIV saluda desde el papamóvil a su llegada para presidir su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano,este miércoles. (Foto: EFE/ Angelo Carconi)

14 de noviembre: Catedral, Santa Cruz y Zaña

La segunda jornada comenzará a las 8:00 a. m. con la visita del pontífice a la Catedral de Chiclayo. Allí conocerá los trabajos de remodelación y el nuevo altar y ambón de mármol que se elaboran en Chacas, Áncash.

En el altar serán colocadas reliquias de primer grado de San Agustín, Santo Toribio de Mogrovejo y San Martín de Porres. León XIV también coronará a la Virgen Inmaculada, patrona de la Catedral, antes de impartir su bendición a los fieles.

A las 10:30 a. m., el Santo Padre viajará en helicóptero a Santa Cruz, donde presidirá una misa multitudinaria en la parroquia Inmaculada.

Por la tarde, a las 4:00 p. m., se trasladará a Zaña para participar en la clausura del Jubileo de Santo Toribio de Mogrovejo, junto con comunidades de Cañaris, Incahuasi, Zaña y Capote, representantes de la pastoral afro, comunidades migrantes y otros peregrinos.

Robert Prevost

Diócesis pide esperar información oficial

Monseñor Farfán aclaró que se trata de una visión general y que los horarios y detalles continúan en proceso de organización.

“Estamos trabajando cada encuentro, el horario, minuto a minuto, porque no queremos que se nos escape nada”, señaló.

La Diócesis espera publicar mayores precisiones en las próximas semanas. Tras culminar su agenda en Lambayeque, León XIV continuará su viaje apostólico hacia Lima, Pucallpa y Cusco.

Grupo de Coordinadores Catequesis Juvenil del Grupo de Perseverancia. Parroquia San José Obrero. La Victoria, Chiclayo (2018). Foto: Cortesía

Ello debido a que el Vaticano informará la agenda oficial de Robert Prevost a partir del 15 de septiembre, según informó el monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y obispo de Lurín.

Por ello, la Iglesia de Chiclayo reiteró que cualquier cambio o precisión sobre la agenda será comunicado oficialmente a través de la Diócesis, la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Peruana.