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El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)
Por Maritza Saenz

La Santa Sede confirmó esta mañana que el Papa León XIV visitará el Perú entre el 6 y 17 de noviembre de este año, como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica, que también incluirá a Uruguay y Argentina.

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