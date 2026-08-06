La Santa Sede confirmó esta mañana que el Papa León XIV visitará el Perú entre el 6 y 17 de noviembre de este año, como parte de su primer viaje apostólico a Sudamérica, que también incluirá a Uruguay y Argentina.

La noticia tiene especial relevancia para el país porque, si bien el Sumo Pontífice nació en Estados Unidos, posee la nacionalidad peruana. Además, desarrolló gran parte de su labor pastoral en el norte del Perú, especialmente en Chiclayo, ciudad donde residió durante ocho años.

Tras conocerse el anuncio, la presidenta Keiko Fujimori expresó su entusiasmo por la visita y afirmó que representará “un momento de encuentro para nuestra fe y un mensaje de esperanza para nuestro país”.

Por su parte, el canciller Carlos Espá informó que se celebrará una misa de acción de gracias en la Base Aérea Las Palmas, donde los fieles podrán participar en un encuentro con el santo padre.

“La presidenta Fujimori recibirá al Papa en Palacio de Gobierno, donde sostendrán una reunión privada. También habrá un encuentro con distintas autoridades. Será una visita muy importante a Palacio de Gobierno. Además, se reunirá con los jóvenes para clausurar las actividades por el jubileo del 300 aniversario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo”, señaló el ministro.

El papa León XIV visitará Uruguay, Argentina y cuatro ciudades del Perú en noviembre. (Foto: EFE)

El impulso al turismo religioso

La última vez que el Perú recibió la visita de un Santo Padre fue en 2018, cuando el Papa Francisco recorrió Lima, Trujillo y Puerto Maldonado. En aquella ocasión, se registró un movimiento de un millón y medio de turistas dentro del territorio nacional. Para esta visita, el dinamismo podría incrementarse en 50%, según estimó Carlos Loayza, gerente general de la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur).

“Para esta ocasión hay una narrativa diferente que hace más atractiva la visita. Ya tenemos solicitudes de países vecinos como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, que están evaluando la posibilidad de acompañarnos. Entonces, el flujo previsto de turistas será mucho mayor que el que se tuvo con el Papa Francisco”, sostiene.

La llegada de fieles generaría un movimiento económico de entre US$20 millones y US$40 millones, impulsado principalmente por el turismo interno y un incremento moderado del turismo receptivo, estimó la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur).

“Tenemos una expectativa muy favorable de que esta visita contribuya a consolidar al Perú como un destino de turismo religioso. En el corto plazo, el mayor impacto se reflejará en el turismo interno, con una mayor movilización hacia Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En el turismo receptivo, el crecimiento será gradual y comenzará a apreciarse con mayor claridad a partir de 2027, conforme se consolide y promueva internacionalmente la Ruta del Papa León XIV”, comentó Claudia Medina, presidenta de Apotur.

Para esas fechas, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit) proyecta un crecimiento de entre 20% y 35% en las ventas de paquetes turísticos, dependiendo de la ciudad y de la confirmación del programa oficial de actividades.

“Esperamos que Chiclayo sea el principal beneficiado por su estrecha relación con el Papa León XIV, seguido de Lima, por ser la puerta de ingreso al país, y también Cusco y Pucallpa, ciudades incluidas en la gira anunciada, que podrían recibir un importante flujo de visitantes”, indicó Patricia Campos, presidenta de Apavit.

FOTODELDÍA - PAVIA (Italia), 20/06/2026.- El Papa León XIV saluda a los fieles durante su visita pastoral a Pavia, Italia. EFE/DANIEL DAL ZENNARO / DANIEL DAL ZENNARO

Chiclayo se prepara para recibir a los fieles

Según información de la Santa Sede, el Papa visitará Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco. De estas cuatro ciudades, Loayza considera que tanto la capital como la ciudad norteña serán las principales beneficiadas por el incremento del turismo.

De hecho, la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque estima la llegada de al menos un millón y medio de personas, quienes podrían generar cerca de S/750 millones, debido a un consumo promedio diario de S/500 por visitante; aunque el impacto podría ser mayor si se considera la activación de todos los sectores.

Manuel Scander Chikhani, presidente de la institución, señaló que el despliegue para preparar el recibimiento del Papa ya comenzó. No obstante, advirtió que uno de los principales desafíos es la capacidad de alojamiento. Chiclayo cuenta con una capacidad hotelera de 60.000 camas, por lo que la Cámara viene registrando habitaciones disponibles en viviendas particulares que podrían destinarse al hospedaje. Hasta el momento, han identificado unas 2.000 habitaciones.

/ ERNESTO BENAVIDES / AFP

“Tenemos muchos domicilios con habitaciones desocupadas, así que las filtraremos y las acondicionaremos para acoger a los visitantes. Esta es una oportunidad para las mypes, sobre todo, las formales. Activaremos a las de construcción para hacer el pintado de las instalaciones y demás mejoras; a los negocios textiles para la confección de sábanas y ropa de cama, y a las industrias alimentarias para garantizar la alimentación de los visitantes”, detalló.

En Chiclayo esperan que los fieles se congreguen en las Pampas de Reque para el encuentro con el Papa. Allí aprovecharán la ocasión para pedirle al Santo Padre la bendición de dos grandes proyectos de infraestructura: el puerto de Eten y un parque industrial.

Cusco busca aprovechar la temporada baja

Cusco también espera recibir cerca de 50.000 visitantes, entre peruanos y bolivianos, solo durante los días de la visita papal, y prepara la explanada de Sacsayhuamán para el encuentro con los fieles. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de esta región, explicó que la llegada de visitantes impulsará la economía local, considerando que noviembre marca el inicio de la temporada baja para el turismo.

“Noviembre se caracteriza por marcar el inicio de la temporada baja y, durante este mes, recibimos entre 110.000 y 115.000 turistas. Entonces, con la visita del Papa, esta cifra podría aumentar inclusive en un 50%”, destacó Santoyo.

En Cusco también existen seis recintos que forman parte del circuito turístico de la ciudad y cuya operación está siendo coordinada con el arzobispado para facilitar tanto las misas como las visitas durante la llegada del Papa. Incluso, según explicó el vocero, se gestiona con el arzobispado la posibilidad de establecer una tarifa especial para quienes recorran estos espacios durante la estancia del Pontífice.

Una oportunidad para fortalecer la imagen del Perú

La recuperación del turismo en el país y el posicionamiento internacional del Perú como destino turístico también podrían verse fortalecidos con esta visita, destacó Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la CCL.

“Creo que va a mejorar el tiempo de estadía y el gasto por turista durante estas fechas, pero no se debe ver como un hecho aislado; es decir, no se debe considerar un aumento solo por los días que visita el Papa. Esta es una oportunidad para generar nuevas rutas, nuevos espacios turísticos y una mayor promoción del país, de modo que los turistas sigan visitando el Perú”, afirmó.