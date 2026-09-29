icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Aunque entre 2007 y 2017 el país avanzó en acortar las distancias que limitan su desarrollo, ahora avanza mucho más lentamente. (Imagen: Andina)
Aunque entre 2007 y 2017 el país avanzó en acortar las distancias que limitan su desarrollo, ahora avanza mucho más lentamente. (Imagen: Andina)
Por Hágase Instituto

El Mapa de Distancias, publicado en este Diario el 5 de septiembre último, mide el acceso de los hogares a nueve servicios básicos: agua y saneamiento, electricidad, Internet, vivienda, vías de acceso, salud, infraestructura escolar y seguridad ciudadana. Aunque entre 2007 y 2017 el país avanzó en acortar las distancias que limitan su desarrollo, ahora avanza mucho más lentamente. La clave está en la diferencia entre estar conectado y recibir un servicio adecuado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.