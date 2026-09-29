El precio del dólar cerró este martes 29 de septiembre en S/3,441, prácticamente sin cambios frente a los S/3,442 de la jornada anterior, con una ligera apreciación del sol de 0,03%. La cotización se mantuvo estable pese a que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,22% y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron al alza.

“Los rendimientos de los Treasuries se mantienen elevados en medio de las preocupaciones inflacionarias asociadas al petróleo y las expectativas de nuevas subidas de tasas de la Reserva Federal”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. La tasa del bono a 10 años se ubicó en 5,251%, tras subir 2,9 puntos básicos, mientras que la de 30 años alcanzó 5,589%, con un incremento de 3,9 puntos básicos.

En paralelo, el petróleo WTI cayó 3,62% hasta US$89,25 por barril, tras las señales de una reanudación de las exportaciones desde Medio Oriente. Los metales siguieron la dirección contraria: el oro avanzó 1,44%, la plata 1,25%, el cobre 0,69% y el zinc un 0,84%. El mercado mantiene ahora la atención en el PCE de Estados Unidos, mientras se estima una probabilidad cercana al 70% de un incremento de 25 puntos básicos en las tasas de la Fed en octubre.

En la plaza local, el USD/PEN fluctuó entre S/3,439 y S/3,455 y se negociaron US$613.3 millones. Durante la sesión, el BCR colocó S/200 millones en CDV a seis meses, S/1.000 millones en depósitos a una semana y S/7.000 millones en depósitos overnight. La liquidez inicial de las empresas bancarias alcanzó los S/17.400 millones.

“El tipo de cambio terminó prácticamente estable pese al avance del DXY y de los rendimientos de los Treasuries. La caída del petróleo y la recuperación de los metales redujeron parcialmente la presión sobre las monedas vinculadas a materias primas”, agregó Huayta.

Mientras que Jimena Torres, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, agregó que durante la jornada se negociaron 613 millones en el mercado spot interbancario, 6% más del flujo visto ayer (451 millones).

Hoy la jornada inició con flujo de demanda que llevó el precio a un pico por arriba de S/3,45 para luego activarse oferta corporativa principalmente y hacer que retroceda. Además, Moody’s ratificó la calificación soberana de Perú en ‘Baa1’ con perspectiva estable, respaldada por una mayor estabilidad política, una deuda pública cercana al 30% del PBI y los colchones fiscales del país. La agencia proyecta un crecimiento de entre 3% y 3,5% en 2026-2027, aunque advierte que la debilidad institucional y las mayores presiones de gasto podrían limitar la inversión y reducir el espacio fiscal hacia adelante.

Por otro lado, Irán amenazó con intensificar los ataques contra infraestructuras de Oriente Medio si EEUU no acepta las condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Irán exige un alto el fuego regional de siete días, el desbloqueo de sus activos en el exterior, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin del bloqueo estadounidense sobre sus puertos, mientras espera una respuesta formal de EEUU.