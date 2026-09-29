La cotización se mantuvo estable pese a que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,22% y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron al alza. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
La cotización se mantuvo estable pese a que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,22% y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron al alza. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró este martes 29 de septiembre en S/3,441, prácticamente sin cambios frente a los S/3,442 de la jornada anterior, con una ligera apreciación del sol de 0,03%. La cotización se mantuvo estable pese a que el Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,22% y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron al alza.

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