El presidente de la CGTP sostuvo que la remuneración mínima vital debería ubicarse en S/1,700. Foto: GEC.
El presidente de la CGTP sostuvo que la remuneración mínima vital debería ubicarse en S/1,700. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se refirió al reciente incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.230. Sostuvo que debería haberse aplicado en un solo tramo hasta alcanzar los S/1.300 anunciados inicialmente por la presidenta Keiko Fujimori.

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