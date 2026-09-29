Luis Villanueva, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), se refirió al reciente incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/1.230. Sostuvo que debería haberse aplicado en un solo tramo hasta alcanzar los S/1.300 anunciados inicialmente por la presidenta Keiko Fujimori.

“En ningún momento en el mensaje presidencial dijo S/1.230. No se habló de dos tramos, de dos etapas”, indicó para Canal N. El dirigente recordó que el anuncio presidencial contemplaba elevar la RMV de S/1.130 a S/1.300, pero que posteriormente se estableció un incremento inicial de S/1.230 y un segundo tramo de S/70.

Para Villanueva, esta modalidad genera incertidumbre entre trabajadores y empleadores, por lo que planteó establecer un mecanismo permanente y predecible para determinar cuándo y cuánto debe aumentar la remuneración mínima.

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El presidente de la CGTP sostuvo que la remuneración mínima vital debería ubicarse en S/1.700 tomando como referencia factores como la inflación, el costo de la canasta básica familiar y otros indicadores económicos. “Lo idóneo, por lo menos más próximo, acercándose a la realidad, sería de 1.700 soles”, afirmó.

Villanueva también recordó que en 2007 se discutió en el Consejo Nacional de Trabajo la necesidad de analizar el desfase entre la remuneración mínima y el costo de vida. Según explicó, este mecanismo debería permitir reajustar periódicamente el salario mínimo.

Sostuvo que el incremento de los precios no ha sido acompañado en la misma magnitud por los aumento de la Remuneración Mínima Vital.