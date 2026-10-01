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Sueldo mínimo: formalizan el primer aumento de S/100 y gremios piden diálogo
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Sueldo mínimo: formalizan el primer aumento de S/100 y gremios piden diálogo
La RMV subirá S/100 desde octubre como primer tramo hasta llegar a S/1.300. Los gremios empresariales respaldan el aumento gradual, pero piden que vaya acompañado de más productividad y evaluación técnica.
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