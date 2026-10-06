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Resumen

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(Foto: USI)
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Por Hugo Perea

A fines de setiembre, el gobierno anunció un nuevo incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV), reabriendo el debate sobre sus efectos en el empleo y la formalidad. Más allá de posiciones ideológicas, conviene revisar qué plantea la teoría económica y qué muestra la evidencia.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.