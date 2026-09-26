(Foto: Difusión)
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Por Redacción EC

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó la firma de un convenio con la empresa Shougang Hierro Perú para superar el impedimento que existía en la entrega del terreno para el nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona a la concesionaria San Juan Port.