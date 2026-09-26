La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó la firma de un convenio con la empresa Shougang Hierro Perú para superar el impedimento que existía en la entrega del terreno para el nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona a la concesionaria San Juan Port.

Este acuerdo reactivará la inversión de la infraestructura, calculada en US$404,8 millones.

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Según ProInversión, a través de este convenio, Shougang Hierro Perú se compromete de manera expresa y vinculante a no ejercer u oponer derechos derivados de sus concesiones mineras dentro del área del proyecto.

Esto también preserva la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el terreno, así como permite el avance en el levantamiento de la suspensión del plazo contractual y la entrega del área a la concesionaria, así como el inicio de actividades de ingeniería y obra.

La entidad recordó que el contrato de concesión con San Juan Port se firmó el 31 de marzo de 22026 y quedó suspendido el 16 de abril por el impedimento para entregar el área del proyecto.

El nuevo terminal contará con dos muelles, tres amarraderos y equipamiento especializado para atender carga a granel, carga general y contenedores. También permitirá la salida logística de proyectos mineros del sur.

En el evento de la firma del convenio participó el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, quien destacó que la suscripción del convenio constituye un paso decisivo para impulsar la inversión y avanzar hacia la ejecución del nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona. También estuvieron presentes el presidente del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN), Abel Alvarado, y el presidente del Directorio de Shougang Hierro Perú S.A.A., Zhang Liang.