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Resumen

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Michelle Barclay, socia de CMS Grau, analiza el Niño y el menos común de los sentidos. | Foto: Internet.
Michelle Barclay, socia de CMS Grau, analiza el Niño y el menos común de los sentidos. | Foto: Internet.
Por Michelle Barclay

Las noticias vienen advirtiendo del gran impacto que tendrá el fenómeno de El Niño en nuestro país e incluso lo llaman una amenaza extraordinaria. Ello no se debe solo a las altas temperaturas, sino también a sus consecuencias: lluvias, huaicos, inundaciones y posibles rupturas en las cadenas productivas. El Cenepred indica que cerca de 8 millones de personas y más de 2,4 millones de viviendas se encuentran en riesgo muy alto de inundación, además de 275,615 hectáreas agrícolas.

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