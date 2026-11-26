Este momento de campaña, precisamente, permite tener una primera foto de cómo será la temporada escolar. Rodolfo Ojeda, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), destaca que esta es fundamental para muchas mypes, ya que les permite generar ingresos, recuperar capital y comenzar el año con mayor liquidez.

En esta campaña, sin embargo, Ojeda cuenta que hay una preocupación adicional por el fenómeno de El Niño(FEN), especialmente por lo que podría ocurrir con las lluvias,carreteras y el transporte en los próximos meses.

Campaña escolar. / JOEL ALONZO

“Algunos empresarios están buscando adelantarse en las coordinaciones y sus compras para evitar problemas de abastecimiento. Creo que la consigna es prepararse con tiempo, pero sin comprar más de lo que realmente se puede vender. Las mypes están tratando de ser más cuidadosas y definitivamente hay más cautela”, anota.

Antes, asegura, podían arriesgar un poco más con sus inventarios, pero hoy no, pues pueden enfrentar problemas en el transporte, retrasos en la llegada de productos o mayores costos.

“Están buscando mejores proveedores, comparando precios, comprando por etapas, viendo alternativas en transporte y tratando de mantener un capital disponible para cualquier imprevisto”, indica a Día1. Agrega que la campaña escolar es muy importante para las mype, para muchas pequeñas empresas puede representar entre el 25% y 40% de sus ventas en el primer trimestre, especialmente en rubros como útiles escolares, uniformes, mochilas y calzado. “Es una temporada clave para generar liquidez y comenzar bien el año”, remaca.

Las campañas de regreso a clases de los años anteriores venía creciendo en alrededor de 5%.

Rodolfo Salas, gerente comercial de Continental, distribuidora y fabricante de marcas como Standford y Atlas, coincide en que los pedidos se han adelantado, en particular en las zonas que van a ser influenciadas por El Niño.

“Estamos adelantando ventas y distribución de la campaña para que no se vea interrumpida por los posibles cortes en carreteras y también para aliviar el incremento de los fletes”, detalla.

En vista de anteriores eventos climatológicos similares, Salas recuerda que suele quedar un poco de stock en el mercado al final de la campaña. Esta mercadería es vendida durante el año o suele servir para el comienzo de la siguiente campaña.

“Pero eso le genera un costo y probablemente un atraso a su economía”, anota.

En Lima, el ejecutivo estima que no habrá un impacto en los precios, pero considera que en provincias sí podría percibirse un alza frente al año pasado por el costo de los fletes.

Proyecciones

Ojeda comenta, sobre la base de cifras de Produce, que la campaña suele mover alrededor de S/ 1.250 millones en ventas. Para el 2027, espera que se mantenga una tendencia positiva. No obstante, se muestra cauto en dar un porcentaje de crecimiento, ya que considera que el comportamiento del consumo y el FEN pueden influir en los resultados.En particular en el norte del país, donde regiones como Piura, Tumbes, Lambayeque y La Libertad podrían enfrentar dificultades por las lluvias, especialmente en el transporte y la distribución de mercadería.

“Esto puede generar retrasos y mayores costos para los pequeños negocios. Sin embargo, no necesariamente significa que la campaña vaya a tener malos resultados. Hay una demanda escolar que se mantiene y muchos empresarios ya conocen cómo prepararse frente a estas situaciones”, menciona.

Ojeda señala que Produce estimó que más de 192 mil empresas formales, entre productoras y comercializadoras, están vinculadas directamente con la campaña, como fabricantes de útiles, confeccionistas, productores de calzado, imprentas, distribuidores, librerías y pequeños comerciantes.

Salas, por su lado, considera que hay dos aspectos que pueden afectar la campaña: no tener certeza de cuánto será el inicio de clases y el impacto del FEN en el consumo (clientes y libreros). Dentro de sus acciones, este año Continental refuerza Conti, su marca accesible. Standford ha incrementado su mix de útiles.

A nivel de mercado, el sector venía creciendo entre 4% y 5% en valor. Para este año, Salas aún no se anima a dar una previsión, pero añade que, a pesar de ser una campaña atípica, le irá bien a quien cuente con los productos que necesita a tiempo.