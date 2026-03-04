Resumen

El titular de Produce, César Quispe Luján, señaló que esta campaña genera más de 650 mil puestos de trabajo directos a nivel nacional. Foto: El Peruano.
Por Redacción EC

De acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce), en el Perú, más de 192 mil empresas formales, entre productoras y comercializadoras, dependen directamente de la campaña escolar. En ese sentido, el titular de Produce, César Quispe Luján, señaló que esta campaña genera más de 650 mil puestos de trabajo directos a nivel nacional y, para el 2026, se estima que las ventas alcancen alrededor de S/1.250 millones.

