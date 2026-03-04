De acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce), en el Perú, más de 192 mil empresas formales, entre productoras y comercializadoras, dependen directamente de la campaña escolar. En ese sentido, el titular de Produce, César Quispe Luján, señaló que esta campaña genera más de 650 mil puestos de trabajo directos a nivel nacional y, para el 2026, se estima que las ventas alcancen alrededor de S/1.250 millones.

“Esta cifra representará un incremento del 8% respecto a la campaña escolar del año anterior. Asimismo, este dinamismo aportará el 2,7% al PBI de comercio en el primer trimestre del 2026”, añadió.

Útiles escolares entre productos de mayor demanda

Se debe destacar que entre los productos de mayor demanda destacan los útiles escolares, mochilas, loncheras, uniformes y calzado escolar, debido a su carácter indispensable para el inicio del año lectivo y a su necesidad de reposición anual.

“El gasto en una lista de útiles básica (sin libros ni uniformes), para los padres de familia, oscila entre S/250 y S/350. Sin embargo, al incluir uniforme, calzado y textos escolares, el gasto por alumno puede ascender hasta cerca de los S/1.200”, añadió el titular de Produce.

Del gasto que realizan los hogares peruanos en la canasta escolar, alrededor del 48% se destina a la compra de útiles escolares, seguido por la adquisición de uniformes (28%), calzado (19%) y, en menor proporción, libros y textos escolares (5%).

Quispe Luján sostuvo, además, que, para las empresas del sector, esta campaña representa cerca del 35 % de sus ingresos del primer trimestre, lo que es vital para su flujo de caja y sostenibilidad anual.