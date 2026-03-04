Resumen

Se dispuso facilitar el uso temporal de combustibles alternativos al gas natural como el diésel o el GLP. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del ministro Ángelo Alfaro Lombardi, lideró una reunión de coordinación del Comité de Gestión para el monitoreo de la crisis energética, con la participación de entidades públicas y empresas vinculadas a la cadena de valor del gas natural, con el objetivo de articular acciones que permitan atender la emergencia que afecta temporalmente el transporte de este recurso y garantizar la continuidad del suministro energético en el país.

