El Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del ministro Ángelo Alfaro Lombardi, lideró una reunión de coordinación del Comité de Gestión para el monitoreo de la crisis energética, con la participación de entidades públicas y empresas vinculadas a la cadena de valor del gas natural, con el objetivo de articular acciones que permitan atender la emergencia que afecta temporalmente el transporte de este recurso y garantizar la continuidad del suministro energético en el país.

Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar esta situación excepcional, el Comité dispuso evaluar y facilitar el uso temporal de combustibles alternativos al gas natural, como el diésel o el GLP, en aquellos casos en los que determinadas industrias requieran mantener la continuidad de sus operaciones productivas mientras se restablece el suministro del gas natural.

En ese contexto, el Minem, exhortó a los agentes industriales que cuenten con la capacidad técnica para emplear combustibles alternativos a evaluar la aplicación excepcional del Decreto Supremo N.º 063-2010-EM, el cual faculta a Osinergmin a establecer medidas transitorias que permitan exceptuar temporalmente determinadas disposiciones de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos, cuando se presenten situaciones que afecten el abastecimiento interno o la continuidad de servicios esenciales.

La aplicación de dichas medidas deberá realizarse de manera excepcional, temporal y sujeta a la evaluación técnica correspondiente, garantizando en todo momento el cumplimiento de las condiciones de seguridad operacional, supervisión y control de riesgos, conforme a las competencias de Osinergmin y de las autoridades sectoriales.

El Minem sostuvo que estas disposiciones tendrán carácter estrictamente excepcional y temporal, y se aplicarán únicamente mientras se restablecen las condiciones normales de operación del sistema de transporte de gas natural.