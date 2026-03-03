La deflagración ocurrida el pasado domingo en el kilómetro 43 del ducto de Camisea ha paralizado esta vital infraestructura y puesto en estrés al sector energético peruano.

Se trata del “incidente más grave que hemos sufrido en más de 20 años de operación”, apunta Enrique Martínez, gerente senior de nuevos negocios y relaciones institucionales de Transportadora de Gas del Perú (TGP), operador del gasoducto, a El Comercio.

La empresa inició hoy (3 de marzo) la movilización de maquinaria y equipos para iniciar reparaciones. ¿Cuál es su plan y a qué retos se enfrenta?

- ¿En TGP han hecho la evaluación de qué fue lo que originó la llamarada en el gasoducto?

Te cuento los eventos que hemos observado. Aproximadamente, a las 11 a.m. del 1 de marzo se detectó mezcla explosiva en la zona, la cual, aparentemente, entró en contacto con una zona caliente y creó esta deflagración que derivó en la llamarada que fue visible desde locaciones aledañas. Eso es lo que sabemos hasta ahora.

- ¿Esa deflagración ocurrió en el ducto de líquidos o en el de gas natural?

Lo que hemos observado es que se debió a una fuga de líquidos de gas natural. Eso creó una nube de hidrocarburos que se terminó encendiendo y generó la deflagración, afectando la zona de válvulas por donde pasa el ducto de gas. Actualmente, ambos ductos están comprometidos por dicho incidente.

- ¿Saben que causó esta deflagración?

Todavía no tenemos certeza de la magnitud de la afectación que han sufrido ambos ductos. Sin embargo, ya hemos empezado con la movilización de la maquinaria y equipos para el proceso de reparación.

- ¿Cuándo empezaron con la movilización?

Hoy empezamos transportando todos los equipos y tuberías. Es importante mencionar que la zona es de muy difícil acceso. Solamente se puede acceder en helicóptero y el área de aterrizaje es muy limitada; entonces, tenemos que usar equipos especializados y técnicas de izaje para dejar la maquinaria de forma muy precisa.

La deflagración ocurrida en el kilómetro 43 del ducto de TGP fue vista por poblaciones a 16 o 18 kilómetros de distancia, (Foto: Radio Uno)

- ¿Eso significa que ya empezaron con los trabajos de reparación?

Ya hemos empezado con eso, pero todo está sujeto al clima porque la zona es muy lluviosa.

- ¿Cuándo podrían tener una idea de la causa del accidente?

Todavía estamos analizando la causa raíz porque sigue habiendo llamas en ambos ductos. Mientras estás no se extingan no podemos analizar de manera precisa. Nuestra prioridad ahora es restablecer el servicio de transporte la brevedad posible. Una vez que el área sea 100% segura se va a iniciar el análisis detallado de la causa raíz del evento para tomar las medidas necesarias a fin de que esto no vuelva a ocurrir.

- ¿Aún hay llamaradas? ¿Eso significa que el incendio sigue activo?

Son llamaradas controladas. De ninguna manera parecidas a lo que hubo inicialmente. Eso se controló en el momento. Las llamaradas que se veían desde locaciones aledañas [a 16 kilómetros de distancia] ahora solamente son visibles en la locación, pero estas son las que no permiten investigar la causa raíz del evento ni intervenir el ducto de manera inmediata.

- Sin embargo, la empresa ya empezó con las reparaciones.

La reparación de la que estoy hablando comienza con la extinción de estas llamaradas.

- El Minem ha decretado en emergencia el suministro de gas natural por 14 días. Se entendería que para darles tiempo a ejecutar las reparaciones. ¿Es el estimado que ustedes manejan?

Nosotros estimamos, efectivamente, 14 días para el restablecimiento del suministro [de gas natural]. Eso implica las labores de extinción de las llamas y el reemplazo de los ductos afectados.

- ¿14 días fue el estimado inicial que ustedes hicieron?

Con las labores que hemos hecho y la aproximación que estamos haciendo, mantenemos esa estimación inicial. Estamos dedicando todos nuestros esfuerzos y recursos para cumplir con esa fecha. Inclusive, estamos trabajando en medidas alternativas que pueden reducir ese plazo. Sin embargo, eso depende mucho de la disponibilidad de facilidades logísticas, como la disponibilidad de helicópteros.

- ¿De cuántos helicópteros disponen?

Actualmente estamos trabajando con tres helicópteros de madera dedicada y queremos agradecer la colaboración de las empresas de la cadena productiva, básicamente, Pluspetrol y Repsol, que han puesto a nuestra disposición los helicópteros con los cuales ellos trabajan. Además, estamos conversando con el Gobierno para que ponga a nuestra disposición helicópteros del Ejército para el transporte de maquinaria y equipos.

- En este momento no hay gas para generación eléctrica ni para industrias ni taxis. ¿Dadas las consecuencias, se podría decir que este es el accidente más grave que ha sufrido el ducto de TGP en toda su historia?

Es el más grave y el único de esta naturaleza que hemos sufrido en más de 20 años de operación . Nunca antes habíamos tenido un incidente de esta naturaleza.

- ¿Es un caso excepcional en TGP?

Nosotros tenemos un índice de confiabilidad del 99.7%, que es muy difícil de encontrar a nivel mundial, sobre todo, considerando las dificultades geológicas que enfrenta nuestro ducto y las características geográficas de nuestro país. En todos estos años de operación hemos invertido cerca de $2500 millones, solamente en labores de mantenimiento.

- ¿Cuánto invierten en mantenimiento de forma anual?

Alrededor de US$100 millones.

- Salvando distancias, cuando el Oleoducto Norperuano (ONP) estaba activo sufría decenas de interrupciones al año. ¿Ustedes cuántas?

Ninguna. Cero. El caso del ONP es diferente porque allí las fallas no están asociadas a problemas geológicos, como en nuestro caso, sino a perforaciones ilícitas qué generan fugas [de crudo]. En nuestro caso los eventos están más asociados a riesgos geológicos.

Se prioriza hogares en el racionamiento de gas natural.

GAS DISPONIBLE

- ¿Cuánto gas queda disponible en el ducto de TGP? ¿Son 70 millones pies cúbicos diarios (MMPCD)?

Si. Son 70 MMPCD y esto deriva del linepack (gas almacenado en las tuberías) que había disponible en el momento del incidente. Esto lo dividimos entre el número de días estimados para la reparación de la falla (14) y nos da los 70 MMPCD.

- Completamente insuficiente para la exportación, las industrias y la generación eléctrica.

La exportación fue lo primero que se cortó a los pocos minutos de sucedió el evento. El 100% del gas contenido en el linepack se está dedicando enteramente al mercado local.

Enrique Martínez , de TGP, explica el.origen de la emergencia en los ductos.

- ¿En circunstancias normales cuánto gas transporte el ducto de TGP?

La capacidad del ducto es de 1540 MMPCD diarios. El mercado local consume entre 600 y 700 MMPCD.

- ¿Y a la exportación cuánto se dedica?

La exportación consume 620 MMPCD.

- Recapitulando. ¿Todos los esfuerzos de TGP están orientados a poner en funcionamiento el ducto en 14 días o antes?

Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para terminar en el plazo establecido. Pero hay que hacer una salvedad y es que trabajamos en la zona más lluviosa del mundo, y un clima adverso podría generar contingencias para el cumplimiento de ese plazo. Sin embargo, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para lograrlo.

- ¿Trabajando en coordinación con el Minem, Osinergmin y las empresas privadas, como lo vienen haciendo, lograrían ese objetivo?

Es importante resaltar que este es un trabajo en equipo, y reitero mi agradecimiento a las empresas que están colaborando con nosotros, específicamente, Pluspetrol y Repsol porque nos están ayudando en la ruta crítica del proceso de reparación. La experiencia que tienen en la zona este es muy positivo.

- ¿Qué mensaje le daría a la población?

Lo importante es transmitir calma. Es transmitir el hecho de que se está trabajando con todos los recursos disponibles, sin escatimar recursos ni dinero para restablecer el servicio lo más pronto posible. Y también invocar a las empresas qué están consumiendo gas natural a hacer un uso responsable de este recurso mientras dure este problema.