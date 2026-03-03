Indecopi informó que la empresa Saga Falabella comunicó el retiro del mercado de 350 sillas de comedor marca Crate&Barrel, modelo Ana Dining Chair (códigos: 108976, 109100, 109117, 109123, 387127, 387135 y 387141), fabricadas en China y adquiridas entre los años 2021 y enero de 2025, debido a posibles riesgos para la seguridad de los consumidores.

El proveedor informó que existe el riesgo de que las patas de estas sillas se quiebren mientras son utilizadas, lo que podría provocar caídas y eventuales lesiones. Frente a ello, se ha recomendado a los consumidores dejar de usarlas de manera preventiva y contactar a la empresa a través de WhatsApp al 976 374 799 o mediante el correo servicioalclientepe@crateandbarrel.com.pe para recibir información sobre las acciones dispuestas.

El Indecopi recordó que los consumidores pueden reportar algún producto riesgoso a través del portal del Sistema de Alertas de Consumo. Asimismo, precisó que esta herramienta difunde información sobre productos que pueden representar riesgos no previstos o imprevisibles para la seguridad o salud de los consumidores o sus bienes, y que la información es proporcionada por los proveedores y las autoridades sectoriales competentes.