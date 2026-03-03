Resumen

Por Redacción EC

Indecopi informó que la empresa Saga Falabella comunicó el retiro del mercado de 350 sillas de comedor marca Crate&Barrel, modelo Ana Dining Chair (códigos: 108976, 109100, 109117, 109123, 387127, 387135 y 387141), fabricadas en China y adquiridas entre los años 2021 y enero de 2025, debido a posibles riesgos para la seguridad de los consumidores.

