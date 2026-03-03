Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En un contexto de alta inseguridad y presión por costos en el sector empresarial, Liderman refuerza su estrategia de diversificación y tecnología. La firma, que opera en Perú, Chile, Ecuador y Florida (Estados Unidos), amplía sus servicios más allá de la vigilancia tradicional hacia soluciones integrales que incluyen monitoreo inteligente, administración de estacionamientos y ‘facility’. Claudia Puig, CEO de la compañía, explica cómo están creciendo y cuáles son los desafíos del negocio de seguridad en la región.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista