—El sector seguridad suele asociarse al liderazgo masculino. ¿Cómo asume ese rol al frente de la compañía?

Me siento muy bien. Llevo ocho años en la familia Liderman y hoy lideramos el mercado de seguridad en Perú, Chile y Ecuador. Ha sido un proceso de aprendizaje y consolidación, pero con un equipo muy sólido.

—¿Cómo cerró Liderman el 2025?

Fue un año muy positivo. Crecimos 15% frente al 2024. Ingresamos a una mina de cobre muy importante y sumamos dos grandes universidades, que en conjunto agregan 35 sedes adicionales a nivel nacional. Ese fue el broche de oro del año.

—¿Qué proyectan para el 2026?

Estamos estimando un crecimiento en ventas de entre 5% y 7%. Es un año electoral y preferimos ser prudentes, aunque esperamos que el Ebitda mantenga un crecimiento a doble dígito.

—Han diversificado el negocio más allá de la vigilancia tradicional. ¿Cuáles son hoy sus principales líneas?

Tenemos cuatro líneas: seguridad física, tecnología, ‘facility’ (limpieza y mantenimiento de infraestructura) y administración de playas de estacionamiento. Estas dos últimas son relativamente nuevas y están creciendo más de lo que esperábamos.

Claudia Puig, CEO de Liderman | Foto: César Campos

—¿Qué peso tiene hoy la tecnología en su estrategia?

Es fundamental. Estamos monitoreando más de 1.000 tiendas de conveniencia para un solo cliente con reconocimiento facial, alertas tempranas e inteligencia artificial. La seguridad electrónica es lo que más está demandando el mercado.

—¿La combinación de vigilancia física y tecnología mejora la rentabilidad para el cliente?

Definitivamente. Hemos tenido casos en instalaciones grandes donde, al replantear el servicio e incorporar tecnología, el cliente logró ahorrar hasta 20% en su facturación. La clave es complementar, no reemplazar de golpe. Eso hace el servicio más eficiente.

—En un entorno de alta delincuencia, ¿ha aumentado la inversión en seguridad?

Es más bien puntual. Hay picos en diciembre, verano o tras algún incidente. El cliente reacciona frente a eventos específicos. Sin embargo, todavía existe la tendencia de querer reducir presupuesto, y ahí tratamos de explicar que un ahorro mal planteado puede generar una pérdida mayor.

—¿Cómo impacta una falla en seguridad a una empresa?

El impacto puede ser altísimo. No solo se protegen bienes de gran valor, sino también personas. Un siniestro puede representar pérdidas económicas importantes y daños reputacionales.

—Han expandido operaciones fuera del Perú. ¿Qué rol juega Estados Unidos en su estrategia?

Abrimos operaciones en Florida el año pasado. Es un mercado con una inversión en seguridad mucho más significativa que en nuestra región. Queremos consolidar ese crecimiento, incluso evaluando opciones inorgánicas.

—¿Cómo manejan la rentabilidad sin afectar al trabajador?

Nunca sacrificamos la remuneración. No pagamos por debajo de la ley y contamos con un programa que asegura el pago anticipado cada mes. Más del 80% del costo en seguridad es mano de obra, así que trabajamos eficiencias con proveedores y apostamos por la tecnología para mejorar la propuesta al cliente sin afectar al personal.

—¿Qué indicadores financieros monitorean más de cerca para evaluar la salud del negocio?

Facturación y cobranza, por supuesto, pero también rotación de personal, cobertura de servicios, salud y seguridad en el trabajo. Somos más de 15.000 colaboradores en el Perú y el riesgo laboral es un foco central.

—¿Qué tendencias marcarán la agenda de seguridad en los próximos cinco años?

La inteligencia artificial y la integración de soluciones. La seguridad del futuro será cada vez más tecnológica, aunque en el Perú todavía valoramos mucho la presencia física. En el largo plazo, la tecnología tendrá un peso mayor dentro de la solución integral.

—¿Cómo imagina a Liderman en cinco años?

Creciendo en todas sus líneas y consolidada en Estados Unidos. Queremos que cuando un cliente piense en Liderman, no piense solo en seguridad, sino también en tecnología, ‘parking’ y ‘facility’. Y, sobre todo, que sea una empresa sostenible en el tiempo, con un equipo altamente preparado.