Una nación sudamericana logró posicionarse entre los destinos con mejores condiciones para vivir en 2026, consolidándose además como líder de América Latina en el más reciente índice de calidad de vida elaborado por Numbeo. El estudio analiza diversos factores que influyen en el bienestar de la población, entre ellos la seguridad, acceso a servicios de salud, poder adquisitivo, tiempos de tráfico, niveles de contaminación, costo de vida y condiciones climáticas. Los resultados de esta edición revelan que el país logró superar incluso a economías consideradas referentes mundiales y a mercados emergentes de rápido crecimiento, como China, reafirmando su desempeño en aspectos vinculados a la calidad de vida. Tradicionalmente, América Latina suele estar asociada a problemas como la inflación, la desigualdad social y la inseguridad. Sin embargo, el informe correspondiente a 2026 presenta una realidad con mayores matices y cambios en distintos indicadores regionales.

¿Qué país es considerado entre las mejores condiciones de vida si los problemas económicos y sociales en Sudamérica no cesan?

Uruguay reafirmó su posición como el país con mejor calidad de vida de América Latina al encabezar nuevamente el más reciente índice elaborado por Numbeo. En la edición 2026 del estudio, la nación sudamericana logró superar incluso a economías consideradas grandes potencias, entre ellas China y otros mercados emergentes de rápido crecimiento. El liderazgo alcanzado por el país charrúa responde a un desempeño sostenido en diversos indicadores que han mostrado estabilidad durante los últimos años. Factores como la estabilidad política, el acceso a servicios sanitarios y la calidad ambiental continúan siendo algunos de los pilares que fortalecen su ubicación en el ranking. Los resultados reflejan además una tendencia que se viene consolidando con el paso del tiempo y que coloca a Uruguay como uno de los referentes regionales en materia de bienestar y desarrollo social. Los especialistas consideran que la continuidad de políticas públicas y las condiciones institucionales han contribuido a mantener estándares favorables para la población.

¿Qué estándares cumple Uruguay para tener esta mención tan honrosa que sirve de referente para los demás países de Sudamérica?

Entre los aspectos que más influyen en la valoración de calidad de vida destaca la relación entre bienestar y costo de vida, especialmente en Montevideo, que representa un gasto mayor en comparación con otras naciones de la región. Sin embargo, diversos factores como los niveles de seguridad, el acceso a servicios básicos y la percepción de estabilidad social y económica son considerados elementos que compensan ese mayor costo por parte de muchos ciudadanos y residentes. La capital uruguaya también obtuvo posiciones destacadas dentro de las evaluaciones gracias a sus indicadores vinculados a salud, movilidad urbana y calidad ambiental, fortaleciendo la imagen del país como uno de los territorios con mayor estabilidad en América Latina. El índice elaborado por Numbeo toma en cuenta indicadores estadísticos relacionados con seguridad ciudadana, sistema sanitario, poder adquisitivo, niveles de contaminación, tráfico, acceso a vivienda y condiciones climáticas. La evaluación no se centra únicamente en la capacidad económica de un país, sino que busca medir el equilibrio entre bienestar, estabilidad social y calidad del entorno urbano que experimentan sus habitantes.

¿Qué otros países vienen siguiendo este modelo y ya obtienen resultados en sus indicadores de bienestar?

Diversos países de América Latina continúan mostrando avances en sus indicadores de bienestar y calidad de vida, según recientes evaluaciones regionales. Entre ellos destaca Costa Rica, que volvió a ubicarse entre los mejor valorados gracias a factores como su sistema de salud, estabilidad democrática y condiciones climáticas. Ecuador también registró resultados favorables, especialmente a través de ciudades como Cuenca, reconocida por combinar costos accesibles con un adecuado acceso a servicios básicos. Por su parte, México logró mantener una posición importante dentro del índice regional debido al crecimiento económico y mejoras en infraestructura urbana, aunque los problemas de seguridad aún representan un reto. En el Caribe, República Dominicana continúa fortaleciendo su crecimiento económico y desarrollo turístico, impulsado por ciudades como Santo Domingo y Punta Cana, pese a enfrentar desafíos vinculados a movilidad urbana, seguridad y acceso equitativo a servicios públicos.