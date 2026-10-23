Por Redacción EC

Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el objetivo de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, que suele convocar a muchos estudiantes, quienes se preparan arduamente para alcanzar una de las codiciadas vacantes. Así, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que este fin de semana continuará con su proceso de admisión 2027. Por ello, recomendó a los postulantes revisar los horarios de ingreso, los documentos requeridos y las restricciones relacionadas con la vestimenta y los objetos personales para evitar inconvenientes durante el examen. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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