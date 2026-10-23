Una de las más grandes ambiciones y anhelos de miles de jóvenes peruanos es poder ingresar a la universidad, con el objetivo de estudiar la carrera de sus sueños y así convertirse en profesionales. En ese sentido, durante esta temporada, diversas instituciones de educación superior de prestigio realizan el examen de admisión, que suele convocar a muchos estudiantes, quienes se preparan arduamente para alcanzar una de las codiciadas vacantes. Así, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que este fin de semana continuará con su proceso de admisión 2027. Por ello, recomendó a los postulantes revisar los horarios de ingreso, los documentos requeridos y las restricciones relacionadas con la vestimenta y los objetos personales para evitar inconvenientes durante el examen. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBES LLEVAR Y QUÉ OBJETOS ESTÁN PROHIBIDOS EN EL EXAMEN DE ADMISIÓN DE SAN MARCOS 2027-I?

Continuando con el desarrollo del examen de admisión 2027-I, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) informó que este sábado 24 y domingo 25 de octubre se realizarán las pruebas para los postulantes a las carreras de Ciencias de la Salud y Medicina Humana, respectivamente. Frente a ello, la Decana de América estableció una serie de recomendaciones para que los estudiantes eviten inconvenientes durante el proceso de admisión. Entre ellas, figuran presentar el DNI vigente o el carné de extranjería, así como el carné de postulante impreso, que debe incluir la declaración jurada sin firma ni huella dactilar.

Asimismo, la San Marcos instó a los jóvenes asistir con prendas como polos y pantalones de buzo, siempre que no tengan adornos metálicos. Además, recordó que está prohibido ingresar a la universidad con aretes, piercings, anillos, pulseras, collares y dispositivos electrónicos. Frente a ello, como en cada proceso, se instalarán equipos detectores de metales en las puertas de ingreso, así como la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima y de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el objetivo de garantizar la seguridad y transparencia del proceso de admisión.

DOCENTE MEXICANO PUSO A PRUEBA CON UN TORNEO DE CÁLCULO A ALUMNOS DE LA SAN MARCOS

A través de su TikTok oficial, el docente mexicano conocido como Math Rocks llegó hasta las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para poner a prueba a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas con un, aparentemente, complicado ejercicio de cálculo. El video, que se hizo viral en las redes sociales, muestra a los jóvenes estudiantes reunidos en un amplio auditorio, visiblemente preocupados y con algunas risas que reflejarían nerviosismo por resolver el ejercicio matemático: “dx/ 3sinx+4cosx”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención del profesional fue que algunos alumnos tardaban en resolver el planteamiento matemático, por lo que no dudó en titular el clip: “Los hice volar a los de la UNMSM”. Así, hasta el momento el video cuenta con más de 11 mil “Me gusta” y más de 33 mil reproducciones en el aplicativo chino. Por su parte, los seguidores reaccionaron al clip viral y comentaron sobre el cálculo matemático planteado. “Profe para que va a la San Marcos, UNI es la voz, sale al ojo el problema”, “Ya me olvidé el cómo resolverlo” y “En el cole se aprende eso”, escribieron.