¿A partir de qué edad es necesario acudir al urólogo? ¿Un análisis de sangre es suficiente para evaluar la próstata? ¿Qué significa tener el PSA elevado? Estas son algunas de las preguntas clave al hablar de prevención y detección temprana. Según GLOBOCAN 2024, en el Perú se estimaron 8.526 nuevos casos y 2.993 fallecimientos por esta enfermedad. La edad es uno de los principales factores de riesgo: la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata aumenta a partir de los 50 años. Sin embargo, los hombres con antecedentes familiares directos, como un padre o hermano diagnosticado con esta enfermedad, deben conversar con un especialista sobre la posibilidad de iniciar sus controles desde los 45 años, sobre todo si el familiar fue diagnosticado antes de los 60 años.

¿Qué síntomas deben motivar una consulta?

Aunque el cáncer de próstata en sus etapas iniciales generalmente no presenta síntomas, algunos cambios que requieren evaluación médica son la dificultad para comenzar a orinar, el flujo urinario débil o interrumpido, el aumento de la frecuencia urinaria, especialmente durante la noche, y la sensación de no vaciar completamente la vejiga. La presencia de sangre en la orina o el semen también debe ser evaluada.

¿Qué exámenes permiten evaluar la próstata y para qué sirve cada uno?

La Dra. Patricia Rioja, oncóloga médica de Oncosalud, explica que existen diferentes pruebas que ayudan a identificar posibles alteraciones y determinar si se necesitan estudios adicionales. Entre las principales se encuentran:

PSA total: es un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico, una proteína producida por la próstata. Sus niveles pueden elevarse ante la presencia de cáncer, pero también por inflamaciones o crecimiento benigno de la glándula. Por eso, un resultado elevado no confirma por sí solo un diagnóstico. Ante un valor alterado, lo habitual es repetir el análisis antes de solicitar otros estudios.

es un análisis de sangre que mide el antígeno prostático específico, una proteína producida por la próstata. Sus niveles pueden elevarse ante la presencia de cáncer, pero también por inflamaciones o crecimiento benigno de la glándula. Por eso, un resultado elevado no confirma por sí solo un diagnóstico. Ante un valor alterado, lo habitual es repetir el análisis antes de solicitar otros estudios. PSA libre: mide la proporción de antígeno prostático que circula libre en la sangre y se interpreta junto con el PSA total. Es una herramienta complementaria.

mide la proporción de antígeno prostático que circula libre en la sangre y se interpreta junto con el PSA total. Es una herramienta complementaria. Tacto rectal: es una evaluación física que permite al urólogo identificar cambios en el tamaño, la consistencia o la superficie de la próstata, como nódulos o irregularidades. Complementa la información obtenida mediante el análisis de sangre.

es una evaluación física que permite al urólogo identificar cambios en el tamaño, la consistencia o la superficie de la próstata, como nódulos o irregularidades. Complementa la información obtenida mediante el análisis de sangre. Resonancia magnética multiparamétrica: se solicita cuando los resultados iniciales o la evaluación clínica generan sospecha. Permite obtener imágenes detalladas, identificar zonas sospechosas, dirigir la toma de muestras y, en algunos casos, evitar biopsias innecesarias. No se utiliza como prueba inicial de despistaje.

se solicita cuando los resultados iniciales o la evaluación clínica generan sospecha. Permite obtener imágenes detalladas, identificar zonas sospechosas, dirigir la toma de muestras y, en algunos casos, evitar biopsias innecesarias. No se utiliza como prueba inicial de despistaje. Biopsia prostática: consiste en extraer pequeñas muestras de tejido de la próstata para analizarlas en laboratorio. Es el procedimiento que permite confirmar o descartar la presencia de células cancerosas y determinar características del tumor.

¿Cada cuánto deben repetirse los chequeos?

La frecuencia de los controles depende de la edad, los antecedentes familiares y los resultados de cada evaluación. Por ejemplo, quienes presentan valores de PSA más elevados pueden necesitar controles más frecuentes, mientras que en otros casos el intervalo puede ser mayor.

¿Todo cáncer de próstata detectado necesita tratamiento inmediato?

No necesariamente. La detección temprana puede identificar tumores de muy bajo riesgo que crecen muy lentamente y que quizá nunca causen problemas. En esos casos, las guías internacionales consideran la vigilancia activa como una opción estándar: en lugar de operar o irradiar de inmediato, se realizan controles periódicos y estrictos con PSA, tacto rectal, resonancia y biopsias, y se indica tratamiento solo si la enfermedad progresa.

“El cáncer de próstata tiene mejores posibilidades de tratamiento cuando se detecta en etapas tempranas. Sin embargo, según el MINSA (2025), el 75% de los pacientes atendidos en el sistema público llega con la enfermedad en estadio avanzado. Muchas veces esto ocurre por miedo, desinformación o porque se prioriza la salud recién cuando aparecen molestias persistentes. Por eso, es importante actuar a tiempo, especialmente en hombres con antecedentes familiares o mayores de 50 años”, explica la Dra. Patricia Rioja, oncóloga clínica de Oncosalud.