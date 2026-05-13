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Indecopi descartó riesgo de confusión entre marcas y aprovechamiento indebido. Foto: GEC.
Indecopi descartó riesgo de confusión entre marcas y aprovechamiento indebido. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En segunda instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó el registro de las marcas peruanas “Loritos tu marca de confianza” y “THE PUNA, luego de desestimar las oposiciones presentadas por PepsiCo y Puma que alegaban riesgo de confusión y aprovechamiento indebido de su reputación.

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