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La decisión se da mediante la Resolución Suprema N° 017-2026-EM, publicada hoy en el El Peruano. Foto: GEC.
La decisión se da mediante la Resolución Suprema N° 017-2026-EM, publicada hoy en el El Peruano. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Mediante la Resolución Suprema N° 017-2026-EM, publicada hoy en el El Peruano, el Poder Ejecutivo designó como nueva ministra de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Rommy Delfina Manyari Mendoza en reemplazo de Milko Omar Zacarías Vega.

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