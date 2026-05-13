Mediante la Resolución Suprema N° 017-2026-EM, publicada hoy en el El Peruano, el Poder Ejecutivo designó como nueva ministra de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Rommy Delfina Manyari Mendoza en reemplazo de Milko Omar Zacarías Vega.

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Manyari Mendoza ha sido secretaria general del Ministerio de Energía y Minas desde el 22 de octubre del 2025. La abogada además ha sido integrante del Consejo Directivo de Sucamec en representación del Minem.

Asimismo, ha participado en entidades públicas y procesos administrativos vinculados al sector público peruano.

Cabe precisar que vía Resolución Suprema N° 016-2026-EM, se aceptó la renuncia de Milko Omar Zacarías Vega, quien estuvo en el cargo desde abril del 2026.

Ambas resoluciones supremas fueron rubricadas por el presidente de la República, José María Balcázar y Eloy Ayasta Mechán, ministro de Energía y Minas.