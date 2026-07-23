El Minem señaló que el objetivo es que los usuarios puedan comparar el desempeño energético al momento de comprar y elegir equipos más eficientes. Foto: GEC.
El Minem señaló que el objetivo es que los usuarios puedan comparar el desempeño energético al momento de comprar y elegir equipos más eficientes. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) publicó un proyecto de decreto supremo que modifica y amplía el Reglamento Técnico de Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.