Según indicó el titular del Minem, la modificación apunta a corregir el actual esquema de distribución del canon. Foto: GEC.
Según indicó el titular del Minem, la modificación apunta a corregir el actual esquema de distribución del canon. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció una reforma en la distribución del canon minero destinada a asegurar que los recursos lleguen de manera directa a las comunidades que rodean los proyectos extractivos en el país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.