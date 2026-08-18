Transportistas solicitan ampliar y simplificar el subsidio al combustible anunciado por el Gobierno. (Foto: Andina)
Transportistas solicitan ampliar y simplificar el subsidio al combustible anunciado por el Gobierno. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) expresó su solidaridad con las familias, transportistas y pequeños negocios afectados por el incremento del precio de los combustibles, situación que viene impactando sus actividades e ingresos en distintas regiones del país.

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