La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) expresó su solidaridad con las familias, transportistas y pequeños negocios afectados por el incremento del precio de los combustibles, situación que viene impactando sus actividades e ingresos en distintas regiones del país.

Frente al anuncio del Ejecutivo de aplicar un subsidio focalizado y temporal para transportistas de carga y pasajeros, incluidos transportistas fluviales y mototaxistas, el gremio señaló que se trata de una medida necesaria para atender la coyuntura, pero que debe complementarse con soluciones de largo plazo.

“Los mecanismos de alivio son importantes, pero no pueden reemplazar una política energética de largo plazo. El Perú necesita aprovechar sus recursos de hidrocarburos, promover nuevas inversiones y desarrollar infraestructura para garantizar una energía más competitiva y segura”, señaló Felipe Cantuarias, presidente de la SPH.

En este contexto, mencionó que Ucayali cuenta con recursos de gas natural que pueden fortalecer su seguridad energética y generar nuevas oportunidades para las familias y actividades productivas. “Ucayali es una zona productora de gas natural; lo que falta no es el recurso, sino masificar su consumo y desarrollar la infraestructura necesaria para que este recurso beneficie a todos”, señaló Cantuarias.

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La SPH recordó que el proyecto Siete Regiones permitirá que Ucayali, junto con Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno, acceda al gas natural con una tarifa nivelada, equivalente a la que se paga en Lima.

La iniciativa contempla una inversión estimada de US$550 millones, financiada íntegramente por el sector privado, y beneficiará a más de 2,5 millones de consumidores residenciales.

“Cada mes que este proyecto no se firma es un mes más en que las regiones pagan la energía más cara del país, a pesar de contar con el recurso en su propio territorio. El proyecto está listo, requiere inversión privada y solo espera la decisión para destrabarlo”, agregó Cantuarias.

Finalmente, la SPH planteó poner en valor las reservas de crudo y gas de la cuenca de Ucayali y otras zonas del país, para convertir estos recursos en mayores oportunidades de desarrollo.