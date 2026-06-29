El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señaló que decisiones de esta naturaleza no deberían adoptarse en las últimas semanas de una gestión saliente. Foto: GEC.
El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señaló que decisiones de esta naturaleza no deberían adoptarse en las últimas semanas de una gestión saliente. Foto: GEC.
Por Redacción EC

La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) exhortó al Gobierno a que la designación de los nuevos directores de los organismos reguladores sea asumida por la próxima administración que iniciará funciones el 28 de julio.

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