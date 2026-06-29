La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) exhortó al Gobierno a que la designación de los nuevos directores de los organismos reguladores sea asumida por la próxima administración que iniciará funciones el 28 de julio.

El pedido comprende los procesos de selección actualmente en curso para Osinergmin, Osiptel, Ositran y Sunass, entidades responsables de supervisar sectores estratégicos para el desarrollo económico y social del país.

En ese contexto, el presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, señaló que decisiones de esta naturaleza no deberían adoptarse en las últimas semanas de una gestión saliente, debido a que definirán la conducción de organismos clave durante los próximos años.

Asimismo, indicó que en el caso de Osinergmin existe una preocupación particular por el impacto que estas decisiones pueden tener sobre la estabilidad regulatoria del sector energético. Recordó que las inversiones en hidrocarburos son de largo plazo y requieren un entorno predecible para su desarrollo.

Cantuarias sostuvo que la designación de nuevas autoridades en los organismos reguladores debe realizarse en el marco de una transición ordenada y con una visión de largo plazo, garantizando la continuidad de criterios técnicos y la confianza en las instituciones.

Finalmente, la SPH remarcó que el próximo gobierno debe conducir estos procesos de selección, contribuyendo a preservar la estabilidad regulatoria que demandan los sectores productivos del país.