Las demoras en la ejecución de obras de prevención frente a un eventual Fenómeno El Niño mantienen en riesgo a la población, la infraestructura y la actividad agropecuaria, advirtió Yuri Armas Peña, presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), quien pidió a las autoridades acelerar las intervenciones de prevención.

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