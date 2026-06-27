Las demoras en la ejecución de obras de prevención frente a un eventual Fenómeno El Niño mantienen en riesgo a la población, la infraestructura y la actividad agropecuaria, advirtió Yuri Armas Peña, presidente de la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (ADAS), quien pidió a las autoridades acelerar las intervenciones de prevención.

Según indicó, pese a las alertas emitidas por las entidades técnicas sobre la probabilidad de lluvias intensas y un eventual Fenómeno El Niño, persisten pocas acciones preventivas por parte de las autoridades. “No podemos esperar a que ocurran las lluvias para recién proteger a la población; las medidas preventivas deben adoptarse ahora”, afirmó.

Armas sostuvo que una de las principales preocupaciones es la situación de la infraestructura hidráulica y vial. En ese sentido, consideró prioritario mantener un monitoreo permanente del canal madre de Chavimochic, que abastece de agua potable a más de un millón de habitantes de Trujillo, así como intervenir puentes, cauces de ríos, drenes y quebradas antes de que se intensifiquen las precipitaciones.

El representante del gremio también alertó que varias obras de prevención iniciadas tras el Fenómeno El Niño Costero de 2017 permanecen inconclusas, entre ellas trabajos de protección de quebradas y encauzamiento de ríos, situación que, afirmó, incrementa la vulnerabilidad de miles de familias, especialmente en La Libertad.

En el ámbito agrícola, indicó que la situación es especialmente preocupante en los valles de Virú y Chicama, donde los trabajos de protección ribereña permanecen inconclusos, lo que podría afectar tanto a pequeños productores como a empresas agroindustriales.

Como parte de las medidas preventivas, planteó fortalecer a las juntas de usuarios de riego mediante la entrega de maquinaria especializada para realizar labores permanentes de descolmatación, limpieza y encauzamiento de los ríos, aprovechando el conocimiento que estas organizaciones tienen sobre las cuencas donde operan.

Asimismo, exhortó a las autoridades nacionales, regionales y locales a incorporar acciones preventivas en el sector salud, especialmente para reducir el riesgo de propagación del dengue debido al incremento de las altas temperaturas que favorecen la propagación de esta enfermedad.