La británica AstraZeneca aspira a ser la farmacéutica número uno del mercado, pero, sobre todo, busca ser el “’partner’ de elección del Gobierno” en el esfuerzo por cerrar la brecha de acceso a la salud.

A ese fin, la multinacional ha suscrito convenios con Minsa, Essalud y el gobierno regional de Cajamarca para “aportar innovación y tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA)”, manifiesta Sergio Vélez, Country Manager de AstraZeneca.

- AstraZeneca tuvo mucha exposición mediática durante la pandemia de Covid-19 por el tema de las vacunas. ¿Siguen administrando este medicamento?

No. Yo tengo once años en AstraZeneca, y uno de los momentos en los que me sentí más orgulloso de trabajar en esta compañía fue en la pandemia. Pocos saben lo que significa desarrollar y comercializar un medicamento en términos de inversión y tiempo. En promedio son diez años los que lleva todo el proceso. Sin embargo, para afrontar la COVID-19 AstraZeneca desarrolló una vacuna en cuestión de meses y la introducimos al mercado sin percibir ganancias.

- ¿No percibieron ganancias?

AstraZeneca no ganó en la vacuna. Pero ese paso ya lo hemos cerrado. No estamos más en el rubro de vacunas.

- ¿Cuándo dejaron de suministrar vacunas?

Nosotros dejamos de suministrar vacunas en el 2023. Pero esa no es un área ‘core’ de nuestra compañía. Nosotros nos enfocamos en cuatro áreas de investigación: oncología - la más importante en la que trabajamos - enfermedades raras, enfermedades respiratorias y el área cardio-metabólica.

- ¿Cuántas de estas áreas están disponibles en el Perú?

Tenemos casi todo el portafolio de innovación en el Perú o estamos próximos a lanzarlo. Los países desarrollados tienen procedimientos regulatorios más rápidos que los nuestros. Pero, en general, nuestro portafolio está muy completo y muy al día.

AstraZeneca fue un actor clave en el combate contra el COVID19 en Perú y el mundo. (Madaree TOHLALA / AFP)

- ¿Cuándo aterrizó AstraZeneca en el Perú?

Nosotros estamos en el Perú, de manera directa, hace unos veinte años. Antes trabajábamos de manera indirecta a través de un distribuidor: la famosa Química Suiza.

- ¿Han crecido en estos veinte años?

Muchísimo. Sobretodo, en los últimos cinco años. Nuestro crecimiento ha sido sólido, de doble dígito. En promedio de 20% en un mercado que crece a un solo dígito. La verdad es que AstraZeneca tiene una mirada hacia Latinoamérica y, especialmente, hacia el Perú, bastante diferente al resto de compañías multinacionales.

- ¿Este crecimiento vino impulsado, en su momento, por las vacunas?

No. La verdad es que las vacunas fue un tema separado. De hecho, fue un acuerdo entre AstraZeneca y el gobierno peruano de manera directa desde nuestra casa matriz. No fue un esfuerzo comercial local. Nuestro crecimiento ha venido por el crecimiento de las cuatro áreas terapéuticas que tenemos en el país.

- ¿Cuánto crecieron el año pasado?

El año pasado crecimos 25%, principalmente, por el portafolio de oncología.

- ¿Para este año proyectan crecer también?

Este año esperamos crecer en 35% en base a nuevos productos y aceleración de productos ya lanzados. Allí entra a jugar, también, nuestro portafolio de enfermedades raras y, sobre todo, nuevos productos en el área de inmunología, que es muy importante para nosotros.

BRECHA DE SALUD

- Señalaba al inicio que la mirada de AstraZeneca es diferente a la de otras multinacionales. ¿De qué manera es diferente?

AstraZeneca es una compañía que se siente muy orgullosa, no solamente por la innovación qué aportamos a través de nuestro portafolio, sino por la forma en que integramos esa innovación en beneficio de los pacientes. Trabajamos con el Gobierno, fortaleciendo el sistema de salud peruano.

El Ministerio de Salud y AstraZeneca firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la participación del Embajador del Reino Unido en el Perú HealthTech Summit (Foto: AstraZeneca)

- ¿Cómo es ese trabajo con el Gobierno?

Hemos podido trabajar directamente con el Estado peruano a través de una serie de convenios para asegurar tecnologías emergente y rutas de atención para los pacientes con la menor cantidad de barreras burocráticas posibles.

- ¿Con qué entidades han suscrito convenios?

Son, básicamente, tres grandes áreas del Gobierno con las que tenemos acuerdos: con el Ministerio de Salud (Minsa), con EsSalud y con los gobiernos regionales, especialmente, con el de Cajamarca. En estos acuerdos vemos formas de incorporar innovación y también tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial (IA).

- ¿En qué consisten estos acuerdos? Por ejemplo, el acuerdo con el Minsa.

Allí tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto de capacitación para su equipo médico. También los acompañamos en sus procesos de adopción de tecnología digital y colaboramos para hacer que la ruta de los pacientes sea más eficiente.

- ¿Usando la IA?

Hemos escogido dos centros de alta especialización dónde ayudamos a los profesionales de la salud a identificar enfermedades pulmonares muchísimo más rápido, a través de la interpretación de radiografías y tomografías usando la Inteligencia Artificial. Ese software lo hemos puesto a disposición de esos hospitales para que los médicos realicen el proceso de diagnóstico de forma rápida en favor de los pacientes.

- ¿En qué hospitales están aplicando la IA?

Se está implementando en dos centros de atención: el Hospital María Auxiliadora y el Cayetano Heredia. Es una iniciativa que tiene el foco en el diagnóstico, pero nuestro esfuerzo también está dirigido a otras áreas, como el monitoreo de enfermedades. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Inen), donde los profesionales de la salud pueden verla evolución en tiempo real de sus pacientes a través de una app implementada en sus celulares.

- ¿Esta tecnología ha sido desarrollada por AstraZeneca?

Estas tecnologías no son de AstraZeneca. Nosotros tenemos más de 25 hubs de innovación en el mundo y trabajamos con start-up, como Cure, que es una solución de IA que ya funciona en el país atendiendo a los pacientes de tuberculosis. Esa tecnología es la que nosotros ponemos a disposición del Minsa, para que el país tenga experiencia en su uso y pueda generar un marco regulatorio, desarrollarlo y luego escalarlo.

AstraZeneca busca impulsar la telesalud en zonas rurales de Cajamarca, empezando por el distrito de Celendín. (Foto: AstraZeneca)

- ¿La IA no reemplaza el trabajo de los médicos?

Estas tecnologías no reemplazan el trabajo de los equipos de salud, sino que son una herramienta para que acorten el diagnóstico y el tratamiento, especialmente, en enfermedades como el cáncer de pulmón, la tuberculosis y otras. Ese es un área de trabajo que tenemos con el Minsa.

- ¿Qué trabajo desarrollan con Essalud?

Acabamos de renovar convenio con EsSalud. Allí estamos construyendo un plan para mejorar el diagnóstico de enfermedades pulmonares y enfermedades raras, la cual es un área importante para nosotros. Y también tenemos un proyecto que ya es una realidad con el gobierno Regional de Cajamarca.

- ¿Cuál es el objetivo en Cajamarca?

El principal objetivo es cerrar las brechas de acceso a la salud de las poblaciones lejanas. Para ello seleccionamos un distrito que se llama Cortegana, en la provincia de Celendín, a seis o siete horas de la ciudad de Cajamarca. Allí tenemos una serie de equipos médicos con conexión satelital. En este proyecto lo que nos mueve no es el negocio sino cómo ayudamos a acercar los servicios básicos de salud de primera línea a las poblaciones alejadas.

- ¿Cómo avanza ese proyecto?

En el caso de Cajamarca ha sido tan exitoso que ya estamos trabajando la segunda fase con el gobierno regional para darle sostenibilidad a través de Obras por Impuestos(OxI) y, a partir de eso, ver la forma de escalarlo a otras regiones.

- ¿Qué otras farmacéuticas realizan un trabajo semejante en el Perú?

Sí yo le digo va a sonar poco humilde, pero no conozco a otra farmacéutica que tenga tantos proyectos al mismo tiempo con el Estado. Pero yo creo que esa es la forma. Somos conscientes de que nuestro sistema de salud requiere el esfuerzo de todos. Una sola compañía no va a poder cambiar esa realidad.

- ¿Qué innovaciones en moléculas están trayendo próximamente al Perú?

Vamos a seguir innovando en nuestro portafolio de cáncer de mama. Nuestra visión a largo plazo es que el cáncer no sea causa de muerte. Nos gustaría, algún día, poder curar esta enfermedad. En ese sentido, tenemos soluciones para el cáncer de mama que vienen en camino, y también para cáncer gástrico.

- ¿Cuál es el objetivo de AstraZeneca a mediano y largo plazo en el Perú?

A nivel operacional queremos ser la farmacéutica número uno del mercado. Pero nuestro objetivo general es seguir desarrollando la ciencia y ponerla en beneficio de los pacientes en el Perú. La mirada es súper amplia porque no solamente queremos ser el número uno por un éxito comercial. Lo que queremos es ser el partner de elección del Gobierno y que la gente vea a AstraZeneca como una empresa seria, ética y técnica, que pone al paciente al medio.