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Resumen

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Por Juan Saldarriaga

La británica AstraZeneca aspira a ser la farmacéutica número uno del mercado, pero, sobre todo, busca ser el “’partner’ de elección del Gobierno” en el esfuerzo por cerrar la brecha de acceso a la salud.

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