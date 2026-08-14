Por Redacción EC

El uso prolongado de dispositivos electrónicos como, por ejemplo, celular, computadora, tableta, entre otros, pueden provocar fatiga visual digital, con síntomas como sequedad, irritación, visión borrosa y dolor de cabeza. De hecho, Medical News Today informó que esta condición, también conocida como síndrome de visión por computadora, puede surgir por el esfuerzo prolongado de los ojos al enfocar pantallas electrónicas. Frente a esta critica situación, los especialistas brindaron una serie de recomendaciones con el objetivo de evitar este cansancio común en la vista, que cada vez se hace más frecuente entre las personas en varias partes del mundo. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.