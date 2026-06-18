La cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo representa una evolución tecnológica dentro de la cirugía oftalmológica moderna
La cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo representa una evolución tecnológica dentro de la cirugía oftalmológica moderna
Por Redacción EC

El ojo contiene un lente natural denominado cristalino cuya función es enfocar la luz sobre la retina para permitir una visión clara. Con el paso del tiempo, este lente puede perder transparencia, dificultando el paso adecuado de la luz y generando visión borrosa o difusa.

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