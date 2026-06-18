El ojo contiene un lente natural denominado cristalino cuya función es enfocar la luz sobre la retina para permitir una visión clara. Con el paso del tiempo, este lente puede perder transparencia, dificultando el paso adecuado de la luz y generando visión borrosa o difusa.

“A medida que la catarata progresa, puede interferir significativamente con la calidad de vida del paciente. Mediante un examen oftalmológico completo, el especialista puede determinar si la disminución visual corresponde a catarata u otra condición ocular”, señaló el Dr. Luis Izquierdo Villavicencio, director médico de Oftalmosalud.

Si en los últimos meses su visión se ha vuelto borrosa, turbia o menos nítida; si percibe que los colores han perdido intensidad o presenta mayor dificultad para realizar actividades cotidianas como leer, conducir o reconocer rostros, podría estar desarrollando catarata en uno o ambos ojos.

Procedimiento láser más avanzado

Actualmente, en nuestro país el láser FEMTO Z8 NEO de Ziemer representa una de las tecnologías más avanzadas aplicadas a la cirugía moderna de catarata. Oftalmosalud cuenta con esta innovadora plataforma, que permite al cirujano una mayor precisión en etapas críticas del procedimiento, favoreciendo una planificación quirúrgica altamente personalizada con el objetivo de optimizar los resultados visuales de cada paciente.

La cirugía de catarata asistida con láser de femtosegundo representa una evolución tecnológica dentro de la cirugía oftalmológica moderna, ya que permite automatizar con alta precisión tres etapas fundamentales del procedimiento: las incisiones corneales, la capsulorrexis circular continua y la fragmentación del cristalino.

Esta tecnología complementa la cirugía convencional y brinda al cirujano mayor reproducibilidad, precisión y predictibilidad quirúrgica. Las etapas que tradicionalmente se realizan de forma manual con cuchilletes e instrumental microquirúrgico pueden ejecutarse con asistencia láser de alta exactitud, según explicó el doctor Luis Izquierdo Villavicencio.

Las cataratas son más frecuentes a partir de los 60 o 70 años; sin embargo, pueden presentarse a edades más tempranas debido a factores genéticos, metabólicos, traumáticos o secundarios a otras enfermedades.

La cirugía moderna de catarata no solo busca retirar el cristalino opacificado, sino también ofrecer rehabilitación visual avanzada mediante lentes intraoculares de última generación, capaces de corregir la visión lejana, intermedia y cercana, según las necesidades y características visuales de cada paciente.