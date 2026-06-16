Si bien el transporte urbano de Lima y Callao ha sido el epicentro de la extorsión en los últimos años, el accionar de los delincuentes se ha extendido hacia el transporte interprovincial, sobre todo en Lima norte, donde se han registrado diversos atentados contra las empresas del rubro. La principal víctima es Z Buss, que cubre los destinos del norte chico.

En menos de dos semanas, Z Buss ha sufrido cuatro ataques en sus locales de Lima. El primero ocurrió el jueves 4 de junio. Dos sujetos armados y en moto dispararon contra el portón de la empresa ubicada en la cuadra 41 de la avenida Alfredo Mendiola, en Independencia, conocido como Estación Previ.

La balacera generó temor en la empresa, pero decidió continuar con sus operaciones. Sin embargo, la banda de extorsionadores volvió a amedrentar a Z Buss, ya que sujetos en moto lanzaron, la noche del martes 9 de junio, una granada al local de la Av. Alfredo Mendiola, hecho que fue visto por una trabajadora, quien, en medio de su desconocimiento, pateó el artefacto explosivo hacia la pista sin que se genere una detonación. Como era de esperarse, el hecho generó pánico entre transeúntes, pasajeros y trabajadores. Un equipo de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) dejó inutilizable la granada.

La banda dejó una amenaza escrito a sus víctimas. Era el primer rastro de los extorsionadores. Al día siguiente, los buses de Z Buss seguían saliendo de Lima hacia el norte con normalidad, pero la llegada de una moto con dos sujetos rompió el clima tenso de la Av. Alfredo Mendiola, ya que dispararon cuatro veces contra el bus de placa CKD-621, el cual se encontraba estacionado en el exterior del local. Un trabajador, identificado como Ismael Huaita, resultó herido en la pierna, por lo que fue llevado en la tolva de una camioneta al hospital Cayetano Heredia.

La empresa decidió suspender temporalmente sus servicios de transportes. Foto: captura Exitosa

Ese ataque representaba el segundo en 24 horas y el tercero en menos de una semana, por lo que los directivos de Z Buss decidieron paralizar la salida de sus unidades aquel miércoles y dispusieron que no se recoja pasajeros en la estación Previ, solo en los terminales de Plaza Norte y del Rímac.

El servicio interprovincial se restableció de manera paulatina al día siguiente, pero existía temor entre los pasajeros y choferes, según contó a El Comercio una persona que viaja de manera constante al norte chico. Sin embargo, la madrugada del último domingo, los extorsionadores lanzaron un explosivo artesanal al local de Z Buss ubicado en la cuadra 5 del jirón Cajamarca, en el Rímac. El artefacto no detonó, pero sí causó que la empresa vuelva a no operar por 24 horas.

¿Quién está detrás de los ataques a la empresa Z Buss?

En el segundo ataque contra el local Z Buss, la banda denominada “La Federación” dejó un mensaje en el que exigía a las empresas de transporte y los colectivos que cubren las rutas desde Lima a Chancay, Huaral, Huacho, Barranca, Huarmey, Churín y a Huaraz paguen un cupo. Incluso, dejó un número de celular para que las víctimas se contacten.

“Alinearse con nosotros, caso omiso dejaremos choferes tirados”, se indica en el mensaje amenazante de la banda criminal.

Un chofer contó que las extorsiones al transporte interprovincial comenzaron hace cinco meses y que los delincuentes exigen el pago al día de más de 20 soles por cada bus para dejarlos operar.

Los extorsionadores comenzaron a cobrar cupo en un inicio a los ‘colectiveros’ que se ubican a lo largo de la avenida Alfredo Mendiola. Luego, pasaron a exigir el pago a las empresas interprovinciales, según contó una fuente policial a este Diario.

Este es el mensaje de los extorsionadores contra la empresa Z Buss.

Por ello, recordó que, semanas atrás, los extorsionadores atacaron dos veces a la empresa de transporte Vía Bus, ubicada en la cuadra 38 de la Av. Alfredo Mendiola. También balearon a un ‘jalador’ de la empresa Emmanuel en el frontis de su local.

La fuente policial explicó que dicha banda de extorsionadores está conformada por extranjeros y que ha tratado de imponerse sobre otras que operan a lo largo de la Panamericana Norte, por eso en sus mensajes conminan a sus víctimas a que se “alineen” con “La Federación”.

Testimonio

Una persona que viaja de manera constante a Huacho contó a El Comercio que las extorsiones solo se están presentando en las sedes de Z Buss en Lima, ya que en el norte chico no se ha registrado ningún incidente.

En Huacho, según señaló, el principal punto de venta de Z Buss para el transporte de pasajeros es el módulo situado en el Terminal de Cercanías. Ante los atentados contra la mencionada empresa, las personas están optando por viajar desde Lima en otras empresas, como Civa, Móvilbus, San Martín y Turismo Barranca.

Las extorsiones aún no llegan en su totalidad al transporte interprovincial, señaló dirigente

Las extorsiones aún no han llegado en su totalidad al transporte interprovincial de pasajeros y solo se han intensificado en el transporte urbano en los últimos, indicó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, a El Comercio.

El dirigente explicó que la venta virtual de pasajes y el recaudo a través de cajas centralizadas han impedido que el transporte interprovincial formal sea atacado en su totalidad por las extorsiones, pues recordó que las líneas de transporte público recaudan cada día el dinero de manera física, lo que favorece a los extorsionadores.

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En el caso puntual de Z Buss, explicó que dicha empresa se ha visto alcanzada por las mafias de extorsionadores que operan en Lima norte, pues recordó que no es extorsionada en las localidades del norte chico, como Huaral, Huacho o Chancay, donde su presencia es mayor.

La empresa Z Buss restableció su servicio el lunes 15 de junio. (Foto: Zbusspassenger/Facebook)

Además, aseguró que los extorsionadores se han posicionado en la avenida Alfredo Mendiola debido a que en dicha zona imperan los ‘colectiveros’, quienes pagaban el denominado ‘chalequeo’ para que los defienda ante operativos de las autoridades, pero este grupo se convirtió en una banda de extorsionadores.

Respecto a la labor de la Policía para capturar a los delincuentes que cobran cupos a los transportistas, Ojeda afirmó que solo se han capturados a los ‘gatilleros’ y no a los cabecillas de las bandas.