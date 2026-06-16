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La empresa Z Buss restableció el servicio tras el ataque sufrió el último fin de semana.
La empresa Z Buss restableció el servicio tras el ataque sufrió el último fin de semana.
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Si bien el transporte urbano de Lima y Callao ha sido el epicentro de la extorsión en los últimos años, el accionar de los delincuentes se ha extendido hacia el transporte interprovincial, sobre todo en Lima norte, donde se han registrado diversos atentados contra las empresas del rubro. La principal víctima es Z Buss, que cubre los destinos del norte chico.

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