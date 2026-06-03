Por Carlos Gonzales

El destino del complejo deportivo Manuel Bonilla aún no se determina. El proyecto de la Municipalidad de Miraflores, promovido bajo la gestión del alcalde Carlos Canales, ha recibido algunas observaciones de parte de la Contraloría. Eso ha generado preocupación en los vecinos porque se trata de un espacio en el que realizaban diversas actividades y actualmente es utilizado como cochera.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.