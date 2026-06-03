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El complejo deportivo Manuel Bonilla, situado en la cuadra 13 de la avenida Del Ejército, fue cerrado en el 2022 debido al deterioro de sus estructuras. Antes de su clausura, el recinto albergaba partidos de vóley.

El caso

El municipio miraflorino había firmado, el 16 de junio del 2021, durante la administración de Luis Molina, un “convenio de colaboración social” con el consorcio conformado por Urbi Propiedades, Interproperties Perú y Supermercados Peruanos para el “mejoramiento y ampliación” del complejo deportivo Héroe Manuel Bonilla. Tras iniciados los trabajos de excavación, el proyecto quedó en abandono.

Sin embargo, el 8 de enero de este año dicha comuna, en sesión ordinaria de concejo, aprobó el dictamen N°144-2025/MM, que propone otorgar luz verde al proyecto privado Auditorio Multiuso Deportivo Cultural en el mismo terreno donde se levanta el mencionado complejo deportivo.

La constructora brasileña Fast Engenharia e Montagens fue la ganadora de la licitación del proyecto. La empresa se encargará de la construcción y administración del recinto durante 30 años.

No obstante, la municipalidad recién declaró -el 10 de febrero de este año- de interés dejar sin efecto el convenio de colaboración social con el consorcio integrado por Urbi Propiedades, Interproperties Perú y Supermercados Peruanos

Las dos observaciones de la Contraloría

La Contraloría detectó dos situaciones adversas en el caso del proyecto que se desarrollará en el complejo deportivo Manuel Bonilla. Una de ellas está referida a que la comuna miraflorina aprobó la declaratoria de interés de una propuesta de inversión privada sobre el predio, pese a que se tiene un convenio de colaboración social vigente y que genera obligaciones contractuales sin que se haya producido su resolución válida, lo que podría generar controversias legales, contingencias económicas y afectación al interés público.

“Lo ideal es que tenga el terreno saneado y se salga a hacer la propuesta y se busque un inversor. Lo que ha sucedido es que (la comuna) ha salido y todavía las obligaciones con el consorcio no se han culminado”, afirmó Luis Castillo, vocero de la Contraloría, a El Comercio.

“Eso coloca (el proyecto) en un alto riesgo porque qué pasa si no se logra terminar el saneamiento. Toda esta iniciativa privada tiene plazos, tiene tiempos, lo que puede generar contingencias económicas a la misma municipalidad que ya aprobó una iniciativa para que se pueda desarrollar en esa zona. Esa contingencia es la que la Contraloría trata de evitar”, agregó.

“Lo que podría generar es que no se podría entregar el terreno y le va a generar retrasos a la empresa que quiere la iniciativa privada y, por ende, potenciales demandas a la Municipalidad de Miraflores por incumplimiento de contrato”, puntualizó.

Otra observación formulada por la Contraloría a la Municipalidad de Miraflores es que aprobó la declaratoria de interés de la propuesta de inversión privada con deficiencias en el sustento técnico y económico, así como sin acreditar el cumplimiento de condiciones normativas previas para su admisibilidad, lo que puede comprometer su viabilidad y sostenibilidad.

“La propuesta económica presentaría ciertas deficiencias tanto en la parte económica y financiera, y es donde se le pide a la municipalidad que, dentro de esta iniciativa privada, se tomen medidas necesarias para asegurar que la inversión que se hará cumpla las expectativas”, aseveró el funcionario.

No obstante, precisó que el informe de la Contraloría es una orientación de oficio que nace de la revisión documental con respecto a la propuesta de inversión privada. Aseguró que la Municipalidad de Miraflores ya remitió su descargos y que la entidad se encuentra evaluando el tema.

Municipalidad de Miraflores aclara que aún no se ha adjudicado la obra del complejo Manuel Bonilla

La Municipalidad de Miraflores indicó que el informe emitido por la Oficina de Control Interno (OCI) “no es un documento de identificación de irregularidades”, ya que, según dijo, solo brinda “orientación y recomendaciones de carácter preventivo”.

“Tiene por finalidad que los funcionarios puedan proporcionar argumentos sustentados respecto a las orientaciones detectadas y, si fuese el caso, tomen las medidas pertinentes para garantizar la eficiencia en la gestión pública”, afirmó el municipio a El Comercio.

Aclaró, además, que la declaratoria de interés de la iniciativa privada a desarrollarse en el complejo Manuel Bonilla “es una evaluación preliminar de una propuesta y no constituye la adjudicación de una obra, ni la firma de un contrato vinculante”. Por ello, explicó que se trata del “inicio del ciclo del proyecto que concluye con un contrato en el que se cierran todos los temas pendientes a ese momento”.

“Las observaciones de la Contraloría caen perfectas en esta etapa de negociaciones, tras el lanzamiento de la convocatoria de interés privada. Estamos aún en una etapa previa hasta que próximamente se logre la firma de un contrato que haga realidad la realización del nuevo auditorio”, aseveró la comuna.

Imagen 3D referencial de cómo quedaría el complejo Manuel Bonilla remodelado en la gestión de Luis Molina. (Fuente: Municipalidad de Miraflores)

“Solo son observaciones”

En la misma línea de lo señalado por la Municipalidad de Miraflores, el regidor José Rosas Zarich afirmó a El Comercio que lo realizado la Contraloría son observaciones y recomendaciones para “evitar situaciones adversas”, pero que eso ocurre siempre en los proyectos, por lo que la comuna formulará sus descargos.

El concejal lamentó que siga pasando el tiempo y que “no se le dé un buen curso” al complejo deportivo, pero remarcó que el proyecto que se construya en el terreno debe “generar el bienestar del vecino”. Afirmó que la iniciativa que se ejecute requiere de una fuerte inversión, ya sea a través del Estado o sector privado, ya que lo que se recauda a través de los vecinos no resulta suficiente.

Recordó que debajo del inmueble pasa un chorrillo de agua subterránea y está construido sobre un relleno sanitario, lo que demanda un complejo trabajo en el lugar. “Se debe sacar todo ese relleno, construir sobre esa zona para tener una superficie plana”, refirió.

Rosas Zarich afirmó que la gestión de Carlos Canales puede dejar “encaminado” el proyecto y que en tres a cuatro culminarse la obra.

Complejo deportivo Manuel Bonilla “no es un espacio de oportunidad para un negocio particular", indicó arquitecto

Alfo Facho, arquitecto urbanista especializado en planificación y diseño urbano, explicó que el complejo deportivo Manuel Bonilla debe mantener su característica de “infraestructura de uso público” y estar siempre “al servicio de los vecinos”. Por ello, consideró que “no es un espacio de oportunidad para un negocio particular”.

“Es importante que la infraestructura mantenga su fin público y de servicio al vecino, ya que para eso existe. Otro tipo de uso, ya sea un centro de convenciones, un conjunto deportivo privado, un club, estaría yendo en contra de la finalidad del servicio de la infraestructura”, expresó el especialista a El Comercio.

Consideró que el proyecto que se ejecute en el terreno donde funciona el complejo Manuel Bonilla podría implementarse a través de una inversión pública con los recursos del municipio de Miraflores, por intermedio de una obra por impuestos o con presupuesto del Gobierno central.

El coliseo del complejo deportivo Manuel Bonilla es usado como cochera.

Precisó que la definición del proyecto que se ejecutará en el predio debe contar con la participación de los vecinos, identificando cuáles son sus demandas en el tema de los servicios públicos deportivos, así como establecer estudios de suelos para conocer la condición del terreno.

Facho señaló que, a pocos meses de las elecciones regionales y municipales y ante la posición de rechazo de ciertos grupos de vecinos, la actual gestión municipal de Miraflores debería avanzar con los estudios de suelos y dejar a la siguiente administración ejecutar la obra.