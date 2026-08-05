El teleférico turístico de Miraflores se encuentra cada vez más cerca de abrir sus puertas al público luego de varios años de desarrollo y de una etapa final marcada por pruebas técnicas, evaluaciones especializadas y procesos de certificación. Mientras crece la expectativa por el inicio de operaciones, también aumentan las consultas sobre cuánto costará utilizar este nuevo servicio, qué recorrido ofrecerá, cuántas personas podrá transportar y cuándo comenzará a funcionar oficialmente. El proyecto busca convertirse en una nueva alternativa para conectar el parque Domodossola con la Costa Verde, combinando movilidad, turismo y recreación en un solo recorrido para visitantes y residentes. Descubre cuánto pagarían los usuarios, cuáles son las características del sistema y qué falta para que empiece a recibir pasajeros.

¿CUÁNTO PAGARÍAN LOS USUARIOS POR VIAJAR EN EL TELEFÉRICO?

El precio definitivo del servicio todavía no ha sido oficializado, aunque el consorcio Zig Zag Teleféricos S.A.C. estima que el pasaje costaría alrededor de S/10 por tramo. De mantenerse esa proyección, realizar el recorrido completo tendría un valor aproximado de S/20, aunque la cifra será confirmada únicamente cuando concluyan las evaluaciones previas a la apertura.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, adelantó que la municipalidad analiza un beneficio para los vecinos del distrito, quienes pagarían una tarifa menor de S/15 por el circuito completo.

(Fotos: Municipalidad de Miraflores).

¿CUÁNDO COMENZARÁ A FUNCIONAR EL SERVICIO?

El proyecto registra un avance cercano al 91 % y actualmente atraviesa la fase de evaluaciones técnicas. Antes de abrir al público, las instalaciones deben superar todas las pruebas operativas y obtener la certificación de seguridad correspondiente, proceso que estará supervisado por especialistas europeos vinculados al fabricante Doppelmayr. Si todo avanza según el cronograma previsto, el teleférico iniciará sus operaciones hacia finales de agosto de 2026, según informa Infobae.

¿CÓMO SERÁ EL RECORRIDO Y QUÉ CAPACIDAD TENDRÁ?

El sistema unirá el parque Domodossola con la Costa Verde mediante un trayecto aéreo de aproximadamente 315 metros, que podrá completarse en unos tres minutos. Cada una de las dos cabinas tendrá capacidad para 15 pasajeros y contará con facilidades para personas en silla de ruedas y familias con coches de bebés. Además, el diseño permitirá transportar bicicletas y tablas de surf para facilitar el acceso a las áreas recreativas del litoral.

Las proyecciones del consorcio indican que el teleférico podrá movilizar cerca de 3.000 usuarios diarios. Aunque el horario oficial aún no ha sido confirmado, se estima que el servicio operará entre 14 y 16 horas al día, ofreciendo una nueva alternativa para desplazarse y disfrutar de la Costa Verde.

/ Cesar Campos / El Comercio

¿QUIÉNES FINANCIAN EL PROYECTO Y QUÉ OTROS PLANES SE ANALIZAN?

La construcción del Teleférico Turístico Vaivén Miraflores representa una inversión aproximada de US$12 millones, cubierta íntegramente por capital privado. El proyecto es ejecutado por Zig Zag Teleféricos S.A.C., integrada por Civa, Consorcio Pissano y Doppelmayr. Su desarrollo comenzó en 2020, aunque la pandemia y la necesidad de reforzar la infraestructura frente a un posible sismo incrementaron los costos. Paralelamente, especialistas plantean evaluar iniciativas similares en distritos como El Agustino, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho y el cerro San Cristóbal, además de otros puntos de la Costa Verde.

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