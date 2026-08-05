Teleférico de Miraflores: esto pagarían los usuarios por recorrer la Costa Verde | Foto referencial: Andina
Teleférico de Miraflores: esto pagarían los usuarios por recorrer la Costa Verde | Foto referencial: Andina
Por Redacción EC

El teleférico turístico de Miraflores se encuentra cada vez más cerca de abrir sus puertas al público luego de varios años de desarrollo y de una etapa final marcada por pruebas técnicas, evaluaciones especializadas y procesos de certificación. Mientras crece la expectativa por el inicio de operaciones, también aumentan las consultas sobre cuánto costará utilizar este nuevo servicio, qué recorrido ofrecerá, cuántas personas podrá transportar y cuándo comenzará a funcionar oficialmente. El proyecto busca convertirse en una nueva alternativa para conectar el parque Domodossola con la Costa Verde, combinando movilidad, turismo y recreación en un solo recorrido para visitantes y residentes. Descubre cuánto pagarían los usuarios, cuáles son las características del sistema y qué falta para que empiece a recibir pasajeros.

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