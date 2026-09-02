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Resumen

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Lo que comenzó como una iniciativa privada aprobada por la Municipalidad de Miraflores en 2020 terminó convirtiéndose, seis años después, en una infraestructura que ya realiza recorridos con pasajeros entre la parte alta del distrito y la Costa Verde. En ese periodo, el proyecto atravesó anuncios de inicio de obras que no se concretaron, cambios en sus fechas de inauguración, retrasos en la llegada de componentes y sucesivas etapas de construcción y montaje.

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