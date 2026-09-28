Manuel Bonilla: cinco años de anuncios, obras paralizadas y disputas por el futuro del emblemático complejo
Manuel Bonilla: cinco años de anuncios, obras paralizadas y disputas por el futuro del emblemático complejo
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > GIANCARLO AVILA
Por Redacción EC

En octubre de 2021, la Municipalidad de Miraflores presentaba la renovación del complejo Manuel Bonilla como una de sus principales inversiones. Cinco años después, el escenario es muy distinto: la obra original no se terminó, el recinto permanece en desuso y su futuro ha pasado por dos administraciones, procesos arbitrales y propuestas diferentes sobre qué construir en sus 3,4 hectáreas.

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