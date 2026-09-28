En octubre de 2021, la Municipalidad de Miraflores presentaba la renovación del complejo Manuel Bonilla como una de sus principales inversiones. Cinco años después, el escenario es muy distinto: la obra original no se terminó, el recinto permanece en desuso y su futuro ha pasado por dos administraciones, procesos arbitrales y propuestas diferentes sobre qué construir en sus 3,4 hectáreas.

2021 | La remodelación comienza a tomar forma

El proyecto venía gestándose desde antes, pero en 2021 tomó forma con el acuerdo entre la gestión del entonces alcalde Luis Molina y empresas vinculadas al grupo Intercorp. En octubre, la municipalidad anunció una inversión estimada de S/26 millones y explicó que el financiamiento provendría del pago adelantado de impuestos prediales colocado en un fideicomiso. La propuesta incluía renovar las instalaciones deportivas, crear áreas públicas y construir un gimnasio con vista al mar.

Manuel Bonilla: cinco años de anuncios, obras paralizadas y disputas por el futuro del emblemático complejo / LEONARDO FERNANDEZ

Enero de 2022 | Se anuncia una inversión superior a S/22 millones

Al comenzar 2022, la comuna informó que había aprobado el convenio de financiamiento para el “Mejoramiento y Ampliación del Servicio Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla”. La propuesta contemplaba intervenir la cancha y las tribunas, además de renovar otras instalaciones del complejo. Uno de los principales cambios era soterrar parte de la infraestructura sobre el acantilado.

Manuel Bonilla: cinco años de anuncios, obras paralizadas y disputas por el futuro del emblemático complejo / JULIO REAÑO

Diciembre de 2022 | Las obras finalmente comienzan

A pocos días de concluir la gestión Molina, comenzaron los trabajos. El proyecto planteaba bajar la cancha de fútbol siete metros respecto de su nivel original, construir tribunas para unas 2.400 personas, implementar un gimnasio de 1.000 metros cuadrados y renovar el coliseo, incluida su estructura metálica y cobertura.

Manuel Bonilla: cinco años de anuncios, obras paralizadas y disputas por el futuro del emblemático complejo / NUCLEO-FOTOGRAFIA > HUGO CUROTTO

Enero de 2023 | Canales anuncia la paralización

El cambio de administración modificó el rumbo del proyecto. Apenas iniciado su mandato, el alcalde Carlos Canales anunció que paralizaría las obras y cuestionó que el proyecto no hubiera sido suficientemente coordinado con los vecinos. La intervención quedó detenida cuando recién había comenzado.

Meses después, El Comercio constató mediante imágenes de dron que las obras permanecían paralizadas. El estado del Bonilla ya formaba parte de los reclamos de residentes del distrito.

Manuel Bonilla: cinco años de anuncios, obras paralizadas y disputas por el futuro del emblemático complejo / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

2023-2025 | La obra queda detenida y comienza la disputa

La Municipalidad de Miraflores declaró posteriormente la nulidad del contrato con el Consorcio Bonilla, decisión que abrió una controversia arbitral. Mientras el proyecto original quedaba detenido, el complejo continuó sin recuperar la actividad deportiva que había tenido anteriormente. La disputa sobre el contrato y sobre el modelo para recuperar el terreno se prolongaría durante los siguientes años.

Desde la gestión Canales aseguran que el Bonilla seguirá siendo un espacio deportivo de uso público. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

2026 | Aparece un segundo proyecto

La gestión Canales optó por otra fórmula. En enero, el concejo municipal dio luz verde al proyecto de un Auditorio Multiuso Deportivo Cultural sobre el terreno del Bonilla. La empresa brasileña Fast Engenharia e Montagens resultó adjudicataria de un proyecto que contemplaba la construcción y administración del recinto durante 30 años.

El cambio abrió otro frente. Empresas de Intercorp sostuvieron que mantenían vigente el convenio de 2021 y cuestionaron la nueva convocatoria. Según información publicada entonces, el grupo había comprometido S/21,6 millones para el proyecto original y desembolsado S/20,8 millones a un fideicomiso. La municipalidad, por su parte, sostuvo que aquel proyecto había sido cerrado.

Junio de 2026 | La Contraloría formula observaciones

El nuevo proyecto tampoco avanzó sin cuestionamientos. En junio, El Comercio informó que la Contraloría había formulado observaciones al proceso impulsado por la Municipalidad de Miraflores. Para entonces, el antiguo complejo seguía cerrado y parte del espacio era utilizado como cochera.

Septiembre de 2026 | Un laudo vuelve a mover el tablero

El capítulo más reciente llegó el 22 de septiembre. Un laudo arbitral declaró inválida la decisión municipal que había anulado el contrato de la obra iniciada en 2022. La gestión Canales sostiene que el pronunciamiento no modifica el proyecto que actualmente impulsa y ha anunciado que buscará cuestionar judicialmente lo resuelto.

Así, el Manuel Bonilla llega a las elecciones municipales después de cinco años de anuncios, obras iniciadas y detenidas, arbitrajes y un segundo proyecto todavía pendiente de concretarse. El próximo alcalde no recibirá únicamente un complejo deteriorado: también heredará una controversia administrativa y contractual cuyo desenlace todavía está abierto.