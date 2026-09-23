El Gobierno Regional de Ucayali informó que dispuso la clausura temporal del conocido atractivo turístico Velo de la Novia, ubicado en la provincia de Padre Abad, luego de registrarse un peligroso desprendimiento de rocas en la zona que dejó una mujer comerciante herida.

La medida fue adoptada con el propósito de salvaguardar la integridad de los visitantes y comerciantes mientras los especialistas evalúan los daños materiales y el riesgo de nuevos deslizamientos.

A través de un comunicado oficial, la entidad regional precisó que los equipos de emergencia que acudieron al lugar inspeccionaron la zona para verificar que no hubieran personas atrapadas bajo el material rocoso.

Sobre la afectada, las autoridades indicaron que recibió los primeros auxilios en el puesto de salud de Boquerón. Luego, fue llevada a la localidad de Aguaytía, donde es evaluada por personal de la red de salud local. De acuerdo a su evolución médica, las autoridades no descartan trasladarla hacia un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Pucallpa.

Evaluación técnica y acciones logísticas

Las autoridades regionales informaron que ya se preparan las acciones logísticas e intervenciones necesarias para atender la zona afectada. Asimismo, hicieron un llamado a los turistas y comerciantes locales a respetar la orden de clausura y evitar acercarse al perímetro delimitado.

El Gobierno Regional de Ucayali indicó que continuará brindando información oficial a medida que avancen los informes técnicos sobre el estado de la infraestructura natural y el reporte médico detallado de la persona herida.

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Accidente similar en 2025

En agosto del año pasado, un deslizamiento de rocas en la zona turística de la catarata Velo de la Novia dejara dos personas fallecidas y al menos 18 heridas.