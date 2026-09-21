El tránsito vehicular volvió a verse afectado este lunes 21 de septiembre en la carretera Panamericana Sur, en el tramo Ático-Ocoña, región Arequipa, debido a un nuevo desprendimiento de rocas registrado cerca del túnel de La Planchada.

De acuerdo con información de Provías Nacional, el incidente ocurrió aproximadamente a las 10:00 a. m. y provocó la caída de piedras y tierra sobre la calzada, interrumpiendo momentáneamente el paso de vehículos.

Las condiciones de llovizna y humedad que se presentan en la costa arequipeña favorecen la ocurrencia de nuevos desprendimientos en sectores donde existen laderas próximas a la vía.

Desprendimiento de rocas afectó la Panamericana Sur, en Ocoña. Foto: COER - Gobierno Regional de Arequipa

Conductores ayudaron a despejar la carretera

La caída de una roca de grandes dimensiones dejó bloqueada parte de la carretera. Ante la demora inicial en la llegada de maquinaria, un grupo de conductores decidió colaborar con el despeje utilizando palos y otras herramientas, informó Andina.

Luego de varios minutos de trabajo, los transportistas consiguieron desplazar la roca hacia el borde de la vía, lo que permitió habilitar parcialmente el tránsito por uno de los carriles. Los vehículos continuaron circulando de manera restringida mientras se esperaba la llegada del personal especializado.

Posteriormente, trabajadores de Provías Nacional se desplazaron hasta el sector para continuar con el retiro de las piedras y el material acumulado sobre el asfalto.

Otro derrumbe afecta la ruta hacia Ilo

Provías Nacional también informó sobre otro desprendimiento de rocas en el tramo Punta de Bombón-Ilo, donde el tránsito permanecía restringido mientras se desarrollaban las labores de limpieza.

El objetivo de los trabajos es retirar el material que permanece sobre la calzada y restablecer las condiciones normales de circulación en ambos sectores.

La situación se suma a una serie de incidentes registrados durante las últimas semanas en este corredor via l. A fines de agosto, nuevos derrumbes en el sector de La Planchada, a la altura del kilómetro 770, obligaron a restringir el tránsito y dejaron vehículos varados en ambos sentidos.

Tránsito restringido en la Panamericana Sur tras nuevo derrumbe. Foto: Provías Nacional.

Lluvias y humedad aumentan riesgo de desprendimientos

Las precipitaciones y la humedad han generado condiciones favorables para la caída de piedras y tierra en distintos puntos de la Panamericana Sur en la costa de Arequipa. La situación ya había ocasionado otros incidentes recientes en el tramo Ático-Ocoña.

El Senamhi mantiene vigilancia sobre las condiciones meteorológicas en las provincias costeras de Camaná, Caravelí e Islay, donde se han registrado lloviznas y se prevé la continuidad de condiciones que pueden incrementar el riesgo en las vías.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad, mantener las luces encendidas, respetar las señales de tránsito y extremar las precauciones al atravesar zonas con presencia de laderas o antecedentes de desprendimientos.