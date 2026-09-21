Nuevo derrumbe ocurrió cerca del túnel de La Planchada, en Ocoña. Foto: Facebook
Nuevo derrumbe ocurrió cerca del túnel de La Planchada, en Ocoña. Foto: Facebook
Por Redacción EC

El tránsito vehicular volvió a verse afectado este lunes 21 de septiembre en la carretera Panamericana Sur, en el tramo Ático-Ocoña, región Arequipa, debido a un nuevo desprendimiento de rocas registrado cerca del túnel de La Planchada.

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