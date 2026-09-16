Agentes del Serenazgo de Surco y de la Policía Nacional intervinieron a un chofer que había chocado su miniván contra la parte posterior de un bus de transporte público. El sujeto trató de huir con tres pasajeros heridos a bordo y se negó a detener la marcha para auxiliar a las víctimas.

El accidente de tránsito ocurrió en la Panamericana Sur a la altura del puente Primavera en dirección de norte a sur. La unidad de color plata conducida por Jesús Quiñones Ríos impactó contra un ómnibus de la empresa Lipetsa y provocó severas lesiones a los ocupantes del vehículo menor.

El chofer, de nacionalidad venezolana, presta el servicio de transporte informal en la zona sin contar con licencia de conducir ni SOAT vigente. Su miniván acumula múltiples papeletas de tránsito y carece de las garantías de seguridad requeridas para el traslado de personas.

El chofer de nacionalidad venezolana trató de huir con pasajeros heridos por la Panamericana Sur pero fue detenido en Surco. (TVPerú)

El chofer de nacionalidad venezolana trató de huir con pasajeros heridos por la Panamericana Sur pero fue detenido en Surco. (TVPerú)

Tras la colisión, los ocupantes afectados pidieron ayuda de inmediato y exigieron descender de la unidad debido a la gravedad de sus lesiones. Sin embargo, el chofer hizo caso omiso a los reclamos de auxilio y aceleró por la vía rápida para evitar cualquier intervención.

Las patrullas del Serenazgo iniciaron una intensa persecución y lograron cercar a la miniván en el cruce de los jirones Morro Solar y Tintoreros. Posteriormente, las fuerzas del orden condujeron al chofer a la Comisaría PNP de Sagitario para realizar las diligencias correspondientes.

El Ministerio Público asumió el caso para determinar la responsabilidad penal del ciudadano extranjero por los delitos de fuga y lesiones. Las autoridades policiales en paralelo recogieron los testimonios de los agraviados y adjuntan las imágenes de las cámaras de seguridad al expediente judicial.

El chofer de nacionalidad venezolana trató de huir con pasajeros heridos por la Panamericana Sur pero fue detenido en Surco. (TVPerú)

Atención médica para los heridos del accidente en Surco

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria en la escena a los tres pasajeros afectados, identificados como dos mujeres y un varón. Las víctimas presentaron profundos cortes en el rostro y sangrado en la nariz producto del fuerte impacto.

Ambulancias trasladaron de emergencia a los pacientes al Hospital María Auxiliadora para su evaluación clínica especializada. El personal médico del centro de salud les diagnosticó policontusiones en diversas partes del cuerpo y los mantuvo por varias horas bajo observación.