El chofer de nacionalidad venezolana trató de huir con pasajeros heridos por la Panamericana Sur pero fue detenido en Surco. (TVPerú)
El chofer de nacionalidad venezolana trató de huir con pasajeros heridos por la Panamericana Sur pero fue detenido en Surco. (TVPerú)
Por Redacción EC

Agentes del Serenazgo de Surco y de la Policía Nacional intervinieron a un chofer que había chocado su miniván contra la parte posterior de un bus de transporte público. El sujeto trató de huir con tres pasajeros heridos a bordo y se negó a detener la marcha para auxiliar a las víctimas.

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